石川温のPCスマホニュース解説 第300回
携帯4社、通品品質は「2強2弱」？ ドコモと楽天モバイルの現状は
2026年11月03日 07時00分更新
イギリスの調査会社であるOpensignalは10月28日、日本における2026年10月版「モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート」を発表した。
auが「信頼性」や「一環した品質」の通信品質2部門、動画やゲームなどアプリ体感など8部門で、計10部門で受賞となった。
Opensignalのプリンシパル・アナリストであるロバート・ヴィルジコウスキー氏は「auは通信品質とアプリ体験で圧倒的な強さを見せた」と語った。
Opensignalの発表はちょうどKDDI SUMMIT 2026が開催された日でもあったため、KDDIの松田浩路社長が基調講演で、「つながる体感No.1 国内5連覇」をアピールしていた。
KDDIでは、ネットワークエンジニアの知見などをAIに伝授し、周波数の最適分配やエリア環境に応じ最適化をAIが行うことで、2年から1か月弱で最適化できる体制を構築しつつあるという。
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