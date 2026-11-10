アップル「iOS 27.2.1」配信開始　iMessageやBluetoothの脆弱性など9件を修正

アップルは11月9日、「iOS 27.2.1」の配信を開始した。CVEベースで9件の脆弱性に対処している。iPhone 18 Proでのファイルサイズは1.48GB（OTAの場合）。
主な修正内容は以下のとおりだ。
●不具合や脆弱性に関する対応（概要）
■修正件数
・9件（CVE番号ベース）
■修正済みの脆弱性の一例
AirPlay
・Bluetooth通信範囲内の攻撃者は、ペアリングコードの試行回数制限を回避できる可能性がある
App Intents
・アプリが機密性の高いユーザーデータにアクセスできる可能性がある
Bluetooth
・Bluetooth通信範囲内の攻撃者がプロセスメモリを破損させる可能性がある
brotli
・悪意を持って作成された入力を処理すると、メモリ破損につながる可能性がある
CoreUtils
・悪意のあるBluetoothデバイスは、ユーザーの操作なしにペアリングを確立できる可能性がある
・Bluetooth通信範囲内の攻撃者は、ペアリングコードの試行回数制限を回避し、ユーザーの操作なしにデバイスとペアリングできる可能性がある
Messages
・リモート攻撃者がiMessageグループチャットに参加し、メッセージを受信できる可能性がある
・iMessageグループに追加されたユーザーは、参加前に送信されたメッセージにアクセスできる可能性がある
rapportd
・同じネットワーク上の攻撃者が、AirPlayペアリングコードの試行回数制限を回避できる可能性がある
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