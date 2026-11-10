アップル「iOS 27.2.1」配信開始　iMessageやBluetoothの脆弱性など9件を修正

アップルは11月9日、「iOS 27.2.1」の配信を開始した。CVEベースで9件の脆弱性に対処している。iPhone 18 Proでのファイルサイズは1.48GB（OTAの場合）。

主な修正内容は以下のとおりだ。

●不具合や脆弱性に関する対応（概要）

■修正件数

・9件（CVE番号ベース）

■修正済みの脆弱性の一例

AirPlay

・Bluetooth通信範囲内の攻撃者は、ペアリングコードの試行回数制限を回避できる可能性がある

App Intents

・アプリが機密性の高いユーザーデータにアクセスできる可能性がある

Bluetooth

・Bluetooth通信範囲内の攻撃者がプロセスメモリを破損させる可能性がある

brotli

・悪意を持って作成された入力を処理すると、メモリ破損につながる可能性がある

CoreUtils

・悪意のあるBluetoothデバイスは、ユーザーの操作なしにペアリングを確立できる可能性がある

・Bluetooth通信範囲内の攻撃者は、ペアリングコードの試行回数制限を回避し、ユーザーの操作なしにデバイスとペアリングできる可能性がある

Messages

・リモート攻撃者がiMessageグループチャットに参加し、メッセージを受信できる可能性がある

・iMessageグループに追加されたユーザーは、参加前に送信されたメッセージにアクセスできる可能性がある

rapportd

・同じネットワーク上の攻撃者が、AirPlayペアリングコードの試行回数制限を回避できる可能性がある