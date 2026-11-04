e-Tax緊急メンテで悲鳴「源泉所得税納付できない」「年末調整まっただなかに…」

国税庁のe-Taxでは11月4日15時現在、緊急メンテナンスを実施中。作業完了までサービスを利用できない状態となっている。

メンテナンスの理由と終了予定日時は公表されていない。

SNS（X）では複数のユーザーが、「源泉所得税を納付できない」「異変を感じて確認したらe-Taxが落ちていた」などの声をポスト。年末調整の時期が近いことから、特に税理士や企業の経理など、会計系の職種のユーザーには特に影響が大きいようだ。