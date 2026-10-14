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いよいよ10月16日に予約開始、23日に発売となるアップル初の折りたたみiPhoneとなる「iPhone Duo」。iPhone Duo狙いで、先月、発売されたiPhone 18 Proをスルーした人も多いのではないだろうか。

長年、iPhoneはデザイン的にあまり変化がなかったこともあり、やや退屈だったのは否めない。そんななか、iPhone Duoは全く新しいデザインということもあり、購入を検討している人も多いだろう。

ただ、気になるのが、性能面だ。

iPhone 18 Proと同じ「A20 Pro」を搭載

iPhone DuoではiPhone 18 Proと同じく、新しい半導体となる「A20 Pro」が搭載されている。

A20 Proは2nmプロセステクノロジーを採用。16コアのNeural engineを2つ、計32コアを搭載することで、前モデルに比べて2倍のAI処理能力を実現した。

A19 Proよりも50％高いメモリ帯域幅を備えた6コアCPU、新しい7コアGPUなどにより、Siri AIのようなオンデバイスAI処理だけでなく、負荷の高いゲームまで、あらゆることをパワフルにこなせるようになっている。

ただ、ゲームやAIをぶん回そうと思うと、当然のことながら、SoCでは多くの熱を発生させる。

スマホもパソコンも一緒だが、「いかにSoCの熱を逃がすか」が性能を持続させる上で重要となっている。