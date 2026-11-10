筆者提供

アップルは2026年11月4日、iOS 27.3のデベロッパーベータ版を公開した。

いくつか新機能があるが、抑えていきたいのがリニューアルされたヘルスケアアプリが日本語に対応した点だ。

ヘルスケアアプリのなかでも特に新機能として注目しておきたいのが「ヘルス年齢」だ。Apple Watchから最大酸素摂取量（VO2 max）、安静時心拍数、睡眠、心拍変動などのデータを取得し、ユーザーの体の状態がどのように推移しているかを実年齢との比較で示す指標に変換する。

早速、試してみたところ、筆者は51歳なのだが、-0.9歳、ヘルス年齢は50.6歳と表示された。

ほんのわずかではあるが、若干、若めの年齢が出てかなり嬉しい。