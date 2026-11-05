無印良品、約109万件のカード番号全桁が流出か

無印良品の「MUJIアプリ」が不正アクセスを受けた問題で、運営元の良品計画は11月4日に第2報を公表。アプリにくわえて、無印良品ネットストアの利用者情報も流出した可能性があることを明らかにした。

流出が疑われる情報はメールアドレス、生年月日、性別、会員IDなど。一部ユーザーについては氏名、住所、電話番号やクレジットカード番号（全桁または一部）やカード名義なども対象となる。

●情報流出の概要（11月4日時点） ●MUJIアプリおよび無印良品ネットストアの利用者（退会済みを含む） ■件数 ・約2726万件 ■流出した可能性のある情報 ・メールアドレス

・生年月日

・性別

・会員ID

・氏名（一部ユーザー）

・住所（一部ユーザー）

・電話番号（一部ユーザー） ●クレジットカード「MUJI Card」会員（2021年7月までに入会したユーザー） ■件数 ・約109万件 ■流出した可能性のある情報 ・クレジットカード番号（全桁）

・MUJI Card ID

・生年月日 ●MUJIアプリまたは無印良品ネットストアでクレジットカード情報を登録したユーザー ■件数 ・約120件 ■流出した可能性のある情報 ・クレジットカード番号（先頭6桁と下2桁）

・カード名義

同社は対象ユーザーに対して、メールまたは郵便で順次個別に連絡する方針だ。