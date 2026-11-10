セガ、メールアドレス219万件流出 委託先アララへの不正アクセスで
セガは11月9日、業務委託先企業（アララ）が不正アクセスを受け、セガおよびセガ フェイブのメールマガジン登録者の情報が流出したことを公表した。
流出したのは、ユーザーが登録したメールマガジンの配信先アドレスと配信に付随する情報。対象のメールアドレスは219万6044件にのぼる。
配信に付随する情報については、同社とアララが連携して調査中。流出した情報にユーザーの氏名や生年月日、クレジットカード情報などは含まれていないという。
●対象メールマガジンと配信日（11月9日現在）
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