セガは11月9日、業務委託先企業（アララ）が不正アクセスを受け、セガおよびセガ フェイブのメールマガジン登録者の情報が流出したことを公表した。

流出したのは、ユーザーが登録したメールマガジンの配信先アドレスと配信に付随する情報。対象のメールアドレスは219万6044件にのぼる。

配信に付随する情報については、同社とアララが連携して調査中。流出した情報にユーザーの氏名や生年月日、クレジットカード情報などは含まれていないという。