NTTドコモ、不正アクセスで約30万件のユーザー情報流出　注意を呼びかけ

NTTドコモは、11月4日（水）に発生したMy docomoへの不正アクセスにより、最大29万4839件（個人20万4157件、法人9万682件）のユーザー情報が流出した可能性があったことを公表している。

流出した情報は、すべてのユーザーについて「氏名、生年月日、年齢など」「住所、連絡先電話番号、メールアドレスなど」「本人確認書類の番号」「携帯電話番号、契約日などの契約情報」「料金プラン、オプション、割引などの契約内容」の5項目としている。

さらに一部のユーザーについては、さらに「法定代理人、手続き代理人の氏名、連絡先」「勤務先・法人の名称、所在地など」「金融機関名、口座番号など」「子育て応援プログラムに関する情報」が含まれる。

不正アクセスの経緯については、大量アクセスのアラートを検知後、My docomoをメンテナンスモードに移行。攻撃経路を遮断して一旦復旧するも、再び不正アクセスの可能性を検知。再度メンテナンスモードに移行。ユーザー情報流出を確認している。

情報が流出した可能性がある個人ユーザーに対しては、今日6日（金）にSMSを送信済みとのこと。また、ダイレクトメールなどを使って、追加案内を予定している。

ユーザーに対しては、以下のお願いを呼びかけているほか、今後お見舞金の支払いを予定している（詳細は別途案内予定）。