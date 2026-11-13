筆者提供

この1年、AIの実用性がさらに増した感がある。

ちょっとした調べ物だけでなく、資料やイラスト、動画の作成なども頼め、仕上がってくるクオリティも俄然、上がっている。

昨今、AIの進化によって「SaaSの死」が叫ばれている。

これまで、ユーザーが成果物を作り上げるためにソフトやウェブを操作するのに毎月課金を払ってきた。AIの台頭によって、そうしたサブスクサービスが終わるのではないか、と見られているのだ。

まさにデザインや写真、動画の世界で存在感のあったAdobeは真っ先にAIに駆逐されてしまうのではないか、と危惧されていた。

また、これまでAdobeのツールを使って仕事をしてきたデザイナーやフォトグラファーなどは失業の危機に追い込まれているとされている。