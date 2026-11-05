ドコモ、不正アクセスの可能性でサービス緊急停止　オンラインショップとMy docomo、復旧未定

NTTドコモは11月5日1時5分頃から、ドコモオンラインショップとMy docomoの緊急メンテナンスを開始。同日11時30分現在も継続中で、終了日時は未定の状態だ。

同社は外部から不正アクセスを受けた可能性が高いと判断し、確認のためサービスを停止したと説明。急ぎの手続きが必要なケースについては、最寄りのドコモショップ（実店舗）に相談するよう案内している。