Google Chromeに213件の脆弱性　最新版に更新を

グーグルは11月3日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む213件の脆弱性を修正した。

脆弱性の概要とOS別の修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・213件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-121156：Dawnのバッファオーバーフロー

・CVE-2026-121229：ANGLEのメモリ破損

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-121107：BackgroundFetchでの認証の誤り

・CVE-2026-121197：ANGLEでの境界外読み取り

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-121244：FileAPIにおけるUIの表示の誤り

・CVE-2026-121242：WebPackagingにおける入力検証の不備

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-121209：入力におけるUIの表示ミス

・CVE-2026-121134：BackgroundFetchにおける情報損失

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：157.0.8103.38/.39

・macOS：157.0.8103.38/.39

・Linux：157.0.8103.38 ■モバイル版 ・Android：157.0.8103.38

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。