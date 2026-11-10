Google Chromeに深刻度”高”の脆弱性　すでに悪用も

グーグルは11月9日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」を含む9件の脆弱性を修正した。
脆弱性の概要とOS別の修正済みバージョンは以下のとおり。一部の脆弱性については、すでに攻撃も確認されている。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・9件
■深刻度（高）
・CVE-2026-125345：WebGLの初期化されていないリソース
・CVE-2026-125347：ファイルシステムの認証エラー
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-125349：GPU内の初期化されていないリソース
・CVE-2026-125342：GPUの初期化されていないリソース
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：157.0.8103.50/.51
・macOS：157.0.8103.50/.51
・Linux：157.0.8103.50
■モバイル版
・Android：157.0.8103.50
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります