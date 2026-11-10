Google Chromeに深刻度”高”の脆弱性　すでに悪用も

グーグルは11月9日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」を含む9件の脆弱性を修正した。

脆弱性の概要とOS別の修正済みバージョンは以下のとおり。一部の脆弱性については、すでに攻撃も確認されている。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・9件 ■深刻度（高） ・CVE-2026-125345：WebGLの初期化されていないリソース

・CVE-2026-125347：ファイルシステムの認証エラー

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-125349：GPU内の初期化されていないリソース

・CVE-2026-125342：GPUの初期化されていないリソース

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：157.0.8103.50/.51

・macOS：157.0.8103.50/.51

・Linux：157.0.8103.50 ■モバイル版 ・Android：157.0.8103.50

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。