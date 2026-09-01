防災ガジェット2026 第15回
CIO「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」
燃えにくい半固体電池セル採用のMagSafeモバイルバッテリー、発火リスクが低く、熱くなりにくい！CIO「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」
2026年09月01日 06時50分更新
2026年11月25日に公開された記事を再掲載したものです。
発火リスク軽減！ケーブル内蔵の半固体電池
最近、電車の車内で発火事故があったり、ゴミ収集車両が燃えたりといった事故をよく耳にしますが、モバイルバッテリーの発熱や発火のリスクがちょっと気になりませんか？ 充電しながらスマホをいじっていると、カイロみたいに熱くなって不安になることもあります。
そんな不安を払拭してくれる新型のバッテリーが登場したのをご存知でしょうか。一般に流通しているモバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン電池は、液体の電解質が使われていますが、その電解質をゲル状の半固体にし、液漏れや発火リスクを大幅に低下させたのが「半固体電池セル」採用モバイルバッテリーです。
そんないいものがあるならぜひ使いたい！ですよね？ でも、新しいバッテリーということで、「お高いのでは？」「容量は？」「充電スピードが遅かったりしない？」「普通のモバイルバッテリーより重いのでは？」などなど、様々な疑問が湧くと思います。
今回は、そんな半固体電池セル採用のモバイルバッテリーを、じっくり検証していきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5Kの推しポイント
製品の3つの推しポイント
1）熱くならず発火リスクが低い
2）ワイヤレスでも有線並みに速い
3）ケーブル内蔵で持ち歩きがラク
🎬【3分で要約】CIO「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」動画解説
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