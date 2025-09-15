このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第123回

3COINS「追尾スマホホルダー」

配信の見切れ防止に！3300円で買える人の動きを自動追尾してくれるスマホスタンド

2025年09月15日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

3COINS 追尾スマホホルダー

　ライブ配信やオンライン会議の最中に、画面の中心から自分が外れてしまうこと、ありませんか？　そんなときに便利なのが、3COINSの「追尾スマホホルダー」です。

　このスマホスタンドは、動く人の位置を自動で追尾してくれる機能があり、配信中に画面から見切れる心配がありません。さらに、仕事中のオンライン会議はもちろんのこと、ペットや子どもの動きを見守りたいときにも活躍してくれそうです。わずか3300円で手に入るのも嬉しいポイントですね。

【目次】この記事で書かれていること：

追尾スマホホルダーのメリットと注意点

追尾スマホホルダーを購入する3つのメリット
1）自動追尾＆ジェスチャー操作
2）配信や撮影に最適
3）三脚対応で俯瞰も可能

購入時に注意したい2つのポイント
1）複数の被写体を追うのは苦手
2）追尾距離は3メートルまで

まとめ
詳細スペック情報

