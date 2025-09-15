ライブ配信やオンライン会議の最中に、画面の中心から自分が外れてしまうこと、ありませんか？ そんなときに便利なのが、3COINSの「追尾スマホホルダー」です。

このスマホスタンドは、動く人の位置を自動で追尾してくれる機能があり、配信中に画面から見切れる心配がありません。さらに、仕事中のオンライン会議はもちろんのこと、ペットや子どもの動きを見守りたいときにも活躍してくれそうです。わずか3300円で手に入るのも嬉しいポイントですね。