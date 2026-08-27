デニーズ、なんでも「月見」に!? ジャンバラヤもハンバーグもたまごのせ

ファミリーレストランチェーン「デニーズ」は9月3日より、同店初となる「お月見フェア」を全国の店舗で開催します。

「お月見」をテーマに、黒麺とガーリックライスを組み合わせたメニューや、アボカドときんぴらを使ったハンバーグ、定番メニューを月見仕立てにアレンジした商品など、全8品をラインアップします。

黒麺からジャンバラヤ、バーグまで

攻めすぎな8品が登場

▲黒麺×ガーリックライスの満月仕立て 1199円

竹炭で和えた黒麺に、麻辣をきかせた肉味噌とガーリックライスを合わせ、卵黄をのせた一品です。

▲アボカドときんぴらの月見バーグ 1276円

なめらかな口当たりのアボカドと、大きめにカットしたきんぴらごぼうをハンバーグに合わせたメニューです。

アボカドときんぴらごぼうを組み合わせ、和の味わいに仕上げています。

▲月見バーグ＆オムライス 1650円

「とろ～り卵とチーズのオムライス」に月見ハンバーグをのせた、秋限定メニューです。

▲オレンジのショートケーキ～マンゴーソースで月に見たてて 748円

ショートケーキ仕立てのデザートに、マンゴーソースとチョコレートソースを合わせた一品です。トップには、うさ耳をかたどった飾りを添えています。

▲月見きのこデミ煮込みハンバーグ 1254円

焼き上げたハンバーグにきのこと特製デミグラスソースを合わせ、目玉焼きをのせたメニューです。デミグラスソースと卵を組み合わせています。

▲月見ハンバーグカレードリア 1265円

デニーズのハンバーグカレードリアを月見仕立てにアレンジした商品です。スパイス感のあるカレーにハンバーグを合わせ、チーズと目玉焼きをのせています。

▲月見グリルチキンのジャンバラヤ 1353円

数種類のスパイスをきかせたジャンバラヤに、グリルチキンと目玉焼きを合わせたメニューです。

▲月見麻辣土鍋ハンバーグ 1584円

麻辣を取り入れた土鍋ハンバーグに、目玉焼きをのせた一品です。辛味とコクを組み合わせた「旨辛」な味わいといい、目玉焼きを添えることでまろやかに楽しめるとしています。

背徳感ある月見メニューも勢ぞろい！

デニーズ初のお月見フェアは、定番の月見メニューから、ボリューム満点のメニューまで、かなり幅広い内容です。

特に「黒麺×ガーリックライスの満月仕立て」は、竹炭で和えた黒麺が見た目にもインパクト抜群です。

「今日はどれにしよう」と迷うのも楽しそうな8品がそろっています。この機会にデニーズへ足を運んで、気になる月見メニューを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月3日

※価格は税込み表記です。