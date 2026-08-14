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サンマルク「チョコクロセット」が終日500円に！ 単品より100円おトク

2026年08月14日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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嬉しいワンコイン！

　サンマルクカフェは「チョコクロ＆対象ドリンク ワンコインキャンペーン」を8月18日〜9月4日までの期間限定で開催します。

チョコクロ500円セットが終日頼める！

　「チョコクロ＆対象ドリンク ワンコインキャンペーン」ではサンマルクカフェの看板商品「チョコクロ」とコーヒーや紅茶などの定番ドリンクをセットでワンコイン（500円）にて提供。

　通常、オープン～10時の時間帯に販売しているモーニングセットの「チョコクロセット」の提供時間を終日に広げる形です。　

通常より100円オトク！

　対象ドリンクはコーヒー（Sサイズ）・紅茶（Sサイズ）。＋100円でカフェラテ（Sサイズ）・アップル100%ジュース（Sサイズ）も可能。

　いずれも、チョコクロと対象ドリンクを単品で購入する場合と比べ、通常価格の店舗では100円おトクになります（※一部の都市型価格導入店舗では130円おトク）

　キャンペーンは8月18日から9月4日まで開催。関西国際空港店、ユニバーサル・シティウォーク店、茅ケ崎駅前店では開催しません。

午後のおやつにも！

　サンマルクカフェの定番人気「チョコクロ」とドリンクを、ワンコインで楽しめる今回のキャンペーン。

　普段は朝10時までのセットが終日注文できるので、モーニングだけでなく、午後のおやつやちょっとひと休みしたい時にも利用できます。

　9月4日までの期間限定なので、チョコクロ好きの方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

創業初期からの不動の人気商品である「チョコクロ」がお得に楽しめる

　（※文中の価格はすべて税込）

・開始日：2026年8月18日
・終了日：2026年9月4日

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