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【本日から】マック「ポテト」が最大150円安く！ M・Lともに250円

2026年08月17日 07時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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ポテトとドリンクがオトク！

　マクドナルドは8月17日～28日の12日間限定で、「マックフライポテト」のM・Lサイズを250円、「炭酸ドリンク」のS・Mサイズを150円で販売するキャンペーンを開催します。

ポテトも炭酸飲料もオトク！ 12日間限定

　定番商品をおトクな価格で販売する「トクニナルド」キャンペーンの一環。今回はポテトに加え、「トクニナルド」では初めて炭酸ドリンクも対象になります。

マックフライポテト Mサイズ：250円（通常350円～）
マックフライポテト Lサイズ：250円（通常400円～）

　「マックフライポテト」は、Mサイズが通常350円～、Lサイズが通常400円～のところ、期間中はいずれも250円。Lサイズなら最大150円引きです。

炭酸ドリンク Sサイズ：150円（通常160円～）
炭酸ドリンク Mサイズ：150円（通常290円～）

　炭酸ドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「ファンタ メロン」「ファンタ グレープ」「スプライト」「Qoo 白ぶどう」の全6種類が対象。S・Mサイズともに150円で販売します。Mサイズなら最大140円引きになります。

　ポテト、炭酸ドリンクともに対象は単品購入のみ。販売時間は午前10時30分から閉店まで（24時間営業店舗では翌4時59分まで）で、デリバリーや一部店舗は対象外です。

ポテトLの価格でドリンクがつけられる

　今回のキャンペーンでは、サイズアップしたポテトLと炭酸Mを選んでも、合わせて400円。通常価格では合計690円～なので、最大290円おトクになります。

　通常だったらポテトをⅬ（400円）を頼む価格で、ポテトⅬ＋炭酸飲料も付けられるということですね！

　8月28日までの開催です。ぜひチェックしてみましょう。



・開始日：2026年8月17日
・終了日：2026年8月28日

※記事中の価格は税込み

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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