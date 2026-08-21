この濃厚感！ ゴロゴロきのこ×どろ～りソースの秋バーガー

フレッシュネスバーガーは8月26日から、「マッシュルームチーズバーガー サーロインボロネーゼソース」と「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」を期間限定で販売します。

高級食材の贅沢ソースで味わう

「マッシュルームチーズバーガー」2種が登場

2018年から販売している秋の定番「マッシュルームチーズバーガー」に、今年は100％サーロインの挽き肉を使った新作ソースが登場します。

販売期間は10月13日までで、全国のフレッシュネスバーガー店舗で提供します。

▲マッシュルームチーズバーガー サーロインボロネーゼソース 890円

肉厚のクォーターパウンドビーフパティに、レッドチェダーチーズと国産生マッシュルームを合わせています。

マッシュルームは4分の1カットの大ぶりサイズを使い、注文を受けてから表面を焼き上げます。グリル時間は「30秒」にこだわり、香りや旨みに加えて歯ごたえとジューシーさを引き出します。

サーロインボロネーゼソースは、100％サーロインの挽き肉を使用。サーロインの粗めの肉感に、トマトの酸味、赤ワインの深みを合わせ、玉ねぎ、にんじん、セロリなどの野菜も使用しています。ブラックペッパーをアクセントに加えています。

▲マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース 890円

国産生マッシュルーム、レッドチェダーチーズ、肉厚のクォーターパウンドビーフパティを合わせたバーガーに、ポルチーニクリームソースを使用しています。

ポルチーニクリームソースは9年目となる定番ソースで、白ワインでコクを出し、みじん切りのマッシュルームも加えています。ポルチーニ茸の香りとクリーミーなコクを特徴としています。

国産マッシュルームがゴロッと！

国産生マッシュルームは9～12月に旬を迎える食材で、今回はゴロッと大きくカットして使用します。

秋の定番バーガーに新しいソースが加わる今回のラインアップ。サーロインの肉感を生かした新味と、定番のポルチーニクリームソースを食べ比べてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月26日

・終了日：2026年10月13日

※価格は税込み表記です。