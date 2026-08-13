ファミマが「東京ばな奈」だらけに！ アイス、シューなど一挙7商品

ファミリーマートは「東京ばな奈」を展開するグレープストーンとコラボレーションし、8⽉18⽇より“東京ばな奈ワールド監修商品”全7商品を全国の店舗にて発売します。

ファミマ×「東京ばな奈」

全7種類のコラボがずらり！

東京土産の定番「東京ばな奈」は今年で35周年。一方、ファミリーマートも創立45周年を迎えることから、両者のアニバーサリーを記念した大型コラボが実現します。



ファミリーマートと東京ばな奈のコラボは2022年から毎年実施しており、今年で5年目。今回はスイーツやパン、焼き菓子、ドリンク、アイスと、カテゴリを横断して全7商品が登場します。



多くの商品で、東京ばな奈でおなじみのバナナカスタード味にもうひとつのバナナ味を組み合わせた“ダブルバナナ味”を採用しているのがポイントです。

▲東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味（236円）

ザクほろ食感のシューパフの中に、バナナ味のホイップクリームと、バナナカスタードを詰めた、ダブルバナナ味のクッキーシュークリームです。

▲東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味（352円）

バナナ味のホイップとバナナ味のカスタードを入れ、もっちり食感の生地でロールしたダブルバナナ味のロールケーキです。5個入り。

▲ワッフルコーン 東京ばな奈（323円）

ほんのり甘くてやさしい東京ばな奈風味のアイスを、サクサク香ばしいワッフルコーンにあわせています。東京ばな奈のバナナカスタードのようになめらかなアイスがお口の中でひんやりとろけるそう。もこもこした可愛い見た目もポイント。

▲東京ばな奈 バナナかすたあど クッキー(数量限定・205円）



バナナ生地でバナナカスタード生地を包み焼き上げた、ほろウマ食感が楽しめるダブルバナナ味のクッキーです。「東京ばな奈」をイメージした味わいが楽しめます。

▲東京ばな奈 バナナかすたあど パンケーキ 2個入（168円）

ふんわりとしたバナナ味のパンケーキ生地に、バナナカスタードクリームとバナナホイップクリームの2種類のクリームをサンドした、ダブルバナナ仕立てのパンケーキです。

▲東京ばな奈 バナナかすたあど パウンドケーキ(数量限定・190円)

バナナとバナナカスタード、２種類の生地の味わいが楽しめるダブルバナナ味のパウンドケーキです。しっとりとした食感が楽しめるそう。「東京ばな奈」をイメージした味わいが楽しめます。

▲東京ばな奈 バナナミルク(数量限定・298円)

バナナミルクに“とろっとバナナ果肉”を入れたダブルバナナ味。バナナ果肉の心地よい食感を感じられるのどごしで作り上げているそうです。



さらに、東京ばな奈らしいコクを感じられるよう、バナナミルクの隠し味にホワイトチョコレートをブレンド。デザートのような「食べごたえ」にこだわったという一品。

ファミマが東京ばな奈だらけに！

東京土産の定番「東京ばな奈」とファミリーマートによる大型コラボが実施されます。



今回はスイーツやパンだけではなく、バナナミルクやアイスまでカテゴリを横断して全7商品が登場。多くの商品で、バナナカスタードにもうひとつのバナナ味を重ねた“ダブルバナナ味”を楽しめます。



ファミマのあちこちで「東京ばな奈」に出会える、ちょっと楽しいキャンペーンになりそうです。



・開始日：2026年8月18日

（※文中の価格はすべて税込）