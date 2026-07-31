【8/27・参加無料】情シスの夏祭り開催！ ビールとグルメを楽しみながら“SaaSの生存戦略”を語り合おう

情シス集合！ SaaSの悩みを持ち寄る“ゆるっと夏祭り”開催

情シスの皆さん、8月27日はAIとSaaSについて語りながら、気軽に交流してみませんか？ 堅苦しいセミナーではなく、肩の力を抜いて参加できる“ゆるっと”したイベントです。交流会が初めての方も、情シスになったばかりの方も大歓迎。

生成AIやAIエージェントが急速に広がるなか、「今使っているSaaSは数年後も残っているのか？」「いずれSaaSそのものがAIに置き換わるのでは？」と、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。

これからの情シスには、社内へ新しいソリューションやサービスを導入する力だけでなく、既存のSaaSを「残すのか、まとめるのか、やめるのか」を見極める力も、これまで以上に求められます。

そこでASCIIでは、「SaaSとAIの未来」をテーマに、情シスの皆さんとホンネで語り合う大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.7」を、8月27日（木）19時より開催します！

情シス担当者であれば、どなたでも参加OK。参加費はもちろん無料です。ぜひ下のバナーから参加登録のうえ、お越しください。なお、参加募集は情シス担当者の方に限りますが、当日は会場にベンダー企業の関係者なども参加する予定です。

一次抽選締め切り：7/29(水) 12:00

二次抽選締め切り：8/5(水) 12:00

最終締め切り：8/19(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.7」

テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会

日時：2026年8月27日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は当日はフランクフルト、唐揚げ、焼きそば、台湾かき氷など、夏祭りをモチーフにしたケータリングをご用意する予定です。

※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

学んで、語って、おいしく交流！

AI時代のSaaSを情シス目線で考えます

「セミナー」と聞くと、少し堅苦しいイメージを持つ方もいるかもしれません。ですが、「ゆるっとナイト」はその名のとおり、肩の力を抜いて参加できる交流イベントです。ここからは、情シスの皆さんにぜひ知ってほしい“参加する3つのメリット”をご紹介します！

■ポイント①：「SaaSって、ぶっちゃけ今後どうなる？」を情シス同士でホンネで語れる！

今回のテーマは、「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」。情シスの皆さんが普段どんなことを感じ、どんな悩みを抱えているのか、投票企画などを交えながらリアルな声に迫ります。企画中はもちろん、懇親会でも気になる疑問や日頃のモヤモヤを持ち寄って、楽しく語り合いましょう。

ただ名刺を交換するだけではなく、「それ、うちも困っています！」と自然に会話が広がるのが、このイベントの醍醐味です。共通の悩みや関心をきっかけに、情シス同士の新しいつながりやネットワークを築けます。

当日は、ASCII編集部のTECH／ビジネス系チームも参加予定。皆さんが気軽に話せる場になるよう、編集部一同、全力でお迎えします！

■ポイント②：ASCII編集部主催だから、売り込みナシ＆忖度ナシ！

本イベントは、有識者の話を座って聞くだけのセミナーではありません。ASCII編集部が主催し、編集部メンバーも皆さんと同じ輪に入って、フラットな目線でざっくばらんに語り合います。いわゆる製品やサービスの売り込みを目的とした場でもありません。

企業セミナーでは、「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」というテーマにも、あらかじめ用意された答えがあるかもしれません。ですが、ここでは忖度ナシ。ゲストとして登場する情シスの方々とともに、これからのSaaSのあり方や選び方について、それぞれのホンネをぶつけ合います。

現場で本当に役立つヒントが見つかるのはもちろん、「自分はSaaSの未来をこう考えている！」という熱い意見も大歓迎です！

■ポイント③：豪華ビール飲み比べ＆夏祭りグルメで気分転換！

ASCIIのイベントならではの楽しみが、ビールとグルメです。無料イベントだからといって、食べ物を“会議室のおまけ”にはしません。今回は会場を夏祭り風に演出し、こだわりのビールを飲み比べできるほか、フランクフルト、焼きそば、唐揚げなど、屋台気分を楽しめるグルメをご用意します。

スイーツには、前回大好評だったフワフワ食感の「台湾かき氷」も再登場！ キンキンに冷えたビールで乾杯し、夏祭りグルメを味わいながら日頃の悩みを共有すれば、仕事の疲れもきっと吹き飛ぶはずです。

さらに、豪華賞品やお土産が当たる企画もご用意しています。どうぞお楽しみに……！

だから情シスの皆さん……

8月27日はASCII編集部に来てください！

ここまで読んで、今回のイベントに込めた編集部の思いが少しでも伝わっていたらうれしいです。私たちが作りたいのは、製品説明をひたすら聞いたり、名刺交換の枚数を競ったりするような場ではありません。SaaSのこと、情シスの仕事のことを、参加者の皆さんと気軽に、率直に語り合える場所です。

「AIでSaaSはどう変わるんだろう」「ほかの会社の情シスはどうしているのか聞いてみたい」「ビールと夏祭りグルメが気になる」。参加理由は、そんな気軽なもので大丈夫です。交流会が初めての方も、情シスになったばかりの方も大歓迎。編集部が全力でお迎えします！

8月27日の夏の夜は、SaaSの未来を語りながら、仕事のヒントも新しいつながりも持ち帰れる、楽しい時間を一緒に過ごしましょう。ぜひ以下のリンクから参加登録のうえ、ASCII編集部へ遊びに来てください。編集部一同、夏祭りの準備を整えてお待ちしています！

一次抽選締め切り：7/29(水) 12:00

二次抽選締め切り：8/5(水) 12:00

最終締め切り：8/19(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.7」

テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会

日時：2026年8月27日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は当日はフランクフルト、唐揚げ、焼きそば、台湾かき氷など、夏祭りをモチーフにしたケータリングをご用意する予定です。

※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

現場のホンネで作る「最強SaaSティア表」アンケート実施中！

そして現在、TECH.ASCIIでは、情シスの皆さんのホンネをもとに「本当に使えるSaaS」のTier表を作るアンケート企画も実施中です。「UIが使いやすく、問い合わせが減った」「導入したものの、正直ちょっと後悔している……」など、カタログや営業トークからは見えてこない、現場ならではのリアルな評価を募集しています。

回答は、使ったことがある・知っているSaaSだけでOK。所要時間は約5～15分で、回答者の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード1万円分が当たります。回答締切は8月2日（日）23時59分まで。「このSaaSは残ってほしい！」「これはそろそろ厳しいかも……」という皆さんのホンネを、ぜひTier表づくりにぶつけてください！