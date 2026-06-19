ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第19回
ゆるっとナイト vol.6、テーマは「セキュリティの理想と現実」
6/25（木）は情シス集合！ ウナギと台湾かき氷を食べながらゆるっと語る、無料のIT業界交流会をアスキーが開催します！
2026年06月19日 12時00分更新
セキュリティの悩みも、交流も美味しいグルメも！
情シスのための“ゆるっと”イベント開催
情シスの皆さん、6月25日はセキュリティの話をしながら、気軽に交流してみませんか？ 堅苦しい勉強会ではなく、肩の力を抜いて参加できる“ゆるっと”した場なので、交流会が初めての方や新入社員の方も大歓迎です。
ランサムウェア、不正アクセス、情報漏えい、標的型攻撃……日々の業務で気になっていること、モヤモヤしていること、誰かに聞いてみたいことを、ウナギや台湾かき氷を楽しみながら語り合える交流会「ゆるっとナイト vol.6」を開催します。
情シスの仕事は、PCの手配、アカウント管理、社内からの問い合わせ対応、ネットワークのトラブル対応など、とにかく守備範囲が広いもの。毎日あれこれ対応しているうちに、「あれ、今日もセキュリティ対策まで手が回らなかった……」なんて日もあるのではないでしょうか。
とはいえ、セキュリティは後回しにするほど不安が積もっていく分野でもあります。「対策しなきゃ」はわかっている。でも、何から始めるべきなのか、どこまでやれば十分なのか、現場の人数や予算で本当に回せるのか。理想を掲げるほど、現実との距離にうーんと唸りたくなる場面も少なくありません。
そこで、今回のテーマは「セキュリティの理想と現実」です。編集部に加えて、ゲストとして情シスご担当者の方々もお招きし、日々の課題感やリアルな悩み、現場での工夫についてざっくばらんに情報交換していきます。セキュリティの話をしながら、人ともつながれて、おいしいものも楽しめる。そんな全部入りの交流会です！
“ちょっと新しい形”のトークセッションに加えて、ウナギと台湾かき氷が食べられたり、豪華なプレゼントをゲットできるかも……な企画もご用意しております。
開催日時は、6/25（木）19:00。参加は情シスならどなたでもOK。もちろん、参加費は無料です。ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください。なお、本イベントの参加募集は情シス担当者の方に限りますが、当日は会場にベンダー企業の関係者も参加予定です！
一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00
二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00
三次締め切り：6/18(木)12:00
最終締め切り：6/23(火) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。
【開催概要】
日時：2026年6月25日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
学べる、話せる、食べられる！
情シスのリアルな本音が集まる夜です
編集部一同、今回の「ゆるっとナイト vol.6」には、多くの方にお越しいただきたいと思っています。とはいえ、「どんな雰囲気のイベントなの？」「よくあるセキュリティ系イベントと何が違うの？」と気になっている情シスの方もいらっしゃるはず。
そこであらためて、本イベントの見どころや参加するメリットを3つのポイントでご紹介します。セキュリティについてまじめに学び、現場のリアルな声に触れ、さらにおいしいものまで楽しめるのがアスキー流。情報交換だけで終わらない、ちゃんと役立ってちゃんと楽しい時間にします。
■ポイント①：楽しみながら新しい人脈が広がる交流会
参加者同士が自然と打ち解けられる投票企画や、全員で気軽に盛り上がれるフリートークなど、アスキーらしいセッションを複数ご用意しています！
当日は、編集長の大谷をはじめ、ASCII編集部のTECH／ビジネス系チームもフルメンバーで参加予定。情シス同士のつながりを広げられる場として、編集部が全力でお迎えします。
■ポイント②：ゲストは「情シス」ご担当者を招いて本音トーク
本イベントは、有識者による一方通行のセミナーではありません。現役で「情報システム部門」に携わる担当者をゲストに迎え、今年度に予測されるIT導入トレンドについて、リアルな本音を聞き出していきます。
日々最新情報に触れている編集部と一緒に、現場の声を深掘りできるのは、アスキーのイベントならではです。
■ポイント③：おいしいウナギと台湾かき氷が食べられる！
さらに、無料で参加できるイベントでありながら、食べ物にもきちんとこだわっています。今回は、抽選で楽しめる目玉として「ウナギ」「台湾かき氷」をご用意。
初夏にピッタリな食べ物を中心に、どなたでも楽しめるさまざまなケータリングをそろえています。学べて、話せて、おいしい。そんな欲張りな時間をお届けします。
情シスの皆さん、6月25日はゆるっと語ってつながりましょう！
今回のイベントに込めた編集部の思いが、少しでも伝わっていたらうれしいです。私たちが作りたいのは、売り込み色の強いイベントではありません。ITのこと、情シスのこと、セキュリティのことを、参加者の皆さんと気軽に語り合える場です。「ちょっと話を聞いてみようかな」「同じ立場の人と話してみたいな」くらいの気持ちで、ぜひお越しください。
ASCII編集部、参加者の皆さん、そしてゲストの方々が一緒につくる、新しい“つながり”の場。名刺を交換して終わりではなく、明日からの仕事に持ち帰れる気付きや、「それ、うちもです！」と言い合える出会いが生まれる時間にしたいと思っています。編集部一同、全力で準備してお待ちしております！
一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00
二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00
三次締め切り：6/18(木)12:00
最終締め切り：6/23(火) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。
【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.6」
テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会
日時：2026年6月25日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日はさまざまなケータリングをご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。
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