【情シス担当者へ】ぶっちゃけ、あのSaaSってどう？ 現場のホンネで作る「最強SaaSティア表」アンケート実施中！

営業トークはもうお腹いっぱい。カタログスペックではなく、現場で汗を流す情シスの皆様の「リアルな評価（ホンネ）」こそが今一番求められています。本当に「使える」SaaSを、情シスの皆様と一緒に決めるアンケート企画をスタートしました。
日々、各部署からのツール導入要請や運用・ヘルプデスク対応に追われる情報システム部門の皆様、本当にお疲れ様です。
TECH.ASCIIでは、8月〜9月にかけて「いま使えるSaaS 100選」大特集を実施します。それに伴い、実際にツールを運用・管理している情シスの皆様のホンネに基づいた『SaaS最強ティア表（ランク付け）』を作成することになりました。
「UIが神で問い合わせが激減した」「導入して正直後悔している……」など、皆様の忖度なしのホンネをぜひぶつけてください。ご協力いただいた方には、抽選で「Amazonギフトカード1万円分」をプレゼントいたします！ ぜひ皆様のリアルな声で、これからのツール選定の羅針盤となる最強のリストを一緒に作り上げましょう。
アンケート実施概要
テーマ：情シスのホンネで作る！「本当に使えるSaaS」最強ティア決定戦
所要時間：約5分〜15分（※使ったことがある・分かるSaaSだけの評価でOKです！）
回答締切：8月2日（日）23:59まで
プレゼント：ご回答いただいた方の中から抽選で10名様に「Amazonギフトカード1万円分」をプレゼント
回答フォーム：https://forms.gle/vqygVjdiQNJFMHRZ6
※回答内容は統計的に処理され、個別の企業名や個人名が公開されることはありません。
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