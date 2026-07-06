こんなにセキュリティのホンネが聞けても良いの？ ―― と心配となる「ゆるっとナイト」のセキュリティ回が帰ってきました。

ゆるっとナイトは、TECH.ASCIIが情シスやエンジニアにお届けする交流イベント。2026年6月25日に開催された第6回のテーマは「セキュリティの理想と現実」でした。

情シスの皆さんにとってセキュリティは、後回しにしがちだけど疎かにできない、参考にできる事例は少ないし気軽に相談もできない、そんなやっかいな仕事じゃないでしょうか。

ですが、本イベントは一味違います。ゆるーい雰囲気に乗じて、ゲスト登壇者からホンネを引き出し、肩の力を抜いて情報交換もできます。ASCII編集部にセキュリティ関係者が集った、当日の様子をレポートします。

ホンネの話、ウチの会社に欲しい“セキュリティ”

ゆるっとナイトは、単なる交流会ではありません。毎回、テーマに合わせたゲスト登壇者を迎え、現場のリアルを語ってもらいます。

今回協力いただいたのは、デルソーレの松田幸治さんとGOの小林美絵さんです。

デルソーレの松田さんは、同イベント2回目の登壇。日本に冷凍ピザを広めた“ピザのパイオニア”であるデルソーレにて情シスの責任者を務めています。

一方の小林さんは、「移動で人を幸せに。」をミッションにモビリティサービスを提供するGOの情シスに所属。今回のテーマであるセキュリティの最前線で戦う一人です。

この2名に、角川アスキー総合研究所の情シスである執行も加えた3名で実施したのは、すっかり恒例の企画「情シスのホンネ」です。

情シスのホンネとは、3名の情シスに「2つの選択肢」を提示。どちらが多数派になるかを参加者に当ててもらう、ぶっちゃけありのトークセッションです。より多く当てた参加者は、「美味しい食べ物」もしくは「福引チケット」をゲットできます。

最初のお題は「今ウチの会社に欲しいセキュリティ」。選択肢は「とにかく“鉄壁の防御”」と「誰にも文句を言われない“最高の使い勝手”」です。正直どちらも欲しい2択ですが、参加者の多くが「最高の使い勝手」を予想しました。

ゲスト登壇者のホンネは……「最高の使い勝手」が多数派に！GOの小林さんは、「防御力重視で選ぶと『スゴい製品を導入して終わり』になってしまいます。システムは保守・運用に乗せてこそ意味がある」とコメント。その上で、「現場のセキュリティも当然大事にしつつ、従業員のUX（ユーザー体験）を損なわない、みんなが幸せに使い続けられる製品こそが理想」とのことです。

一方の「鉄壁の防御」派のデルソーレ松田さんは、「こっちを選べば、経営陣に対しても安心」と何とも会社員らしい理由でした。

次のお題は「入替え時に欲しくなるのは？」。「今の製品の“イライラ”から解放してくれるやつ！」と「スゴそうな新機能があるやつ！」の2択です。今度は、もっと予想が偏り「イライラから解放してくれるやつ」が大半でした。

結果は……参加者も納得の「イライラから解放してくれるやつ」でゲスト情シスも満場一致。小林さんは、「お題はリプレースなのでそもそも不満があるはず」となるほどな答えで、執行も同意見でした。ベンダーの皆さん、やはり提案時は“イライラしているポイント”を聞き出して、そこを攻めるのが良さそうですよ。

最後は、製品ではなく「話をしたいベンダーやSIerの担当者」というお題。選択肢は「トレンドを教えてくれる“トレンド型”」と「ヤバい！って時、最後まで逃げない“仲間型”」で、今回も予想は仲間型に偏りました。

一方、トレンド型を選んだ参加者からは、「『自分が最後まで逃げなければ

いい』ので、情報を沢山欲しい」という男前なコメントも飛び出て、歓声が上がる一幕もありました。

そして、ゲスト情シスの結果も「トレンド型」という波乱の結果に！「やっぱり情報が欲しい」と語った松田さんと「私も逃げさせてもらえない」と参加者に同調した執行が多数派となりました。

小林さんは「仲間型」で、「運用に乗る前の構築が大事だと思っていますが、最近の製品は難しい。なので伴走してくれる仲間になってくれると嬉しいです」と語っています。