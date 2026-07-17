松本典子の「はじめよう！Azure Logic Apps／Power Automateでノーコード／ローコード」 第63回
外部システムにそのまま取り込めるよう、CSVデータを自動成形するワークフロー
SharePointリストへの登録データを、CSVファイル形式に成形／変換して自動保存する方法
2026年07月17日 16時30分更新
こんにちは、Microsoft MVP（Business Applications）の松本典子です。
皆さんは、日々の業務で「CSVファイル ※注」を扱うことがあるでしょうか。CSVは汎用的なデータ形式ですから、たとえば「Excelで入力したデータをCSVファイルとして保存し、ほかの社内システムで取り込む（インポートする）」など、異なるツール／システム間でのデータの受け渡しでよく使われます。
※注：CSVファイル（拡張子は.csv）は、表データを項目（列）ごとにカンマ（,）で区切って並べた、シンプルなテキストファイルです。
SharePointリストにも、登録されているデータをCSVファイルとして書き出す（エクスポートする）標準機能があります。このファイルをダウンロードし、Excelなどで開いてデータ処理に使えるわけです。
ただし、取り込む側のシステムによっては、項目の内容や並び順といったルールがあらかじめ指定されている場合があります。その場合、ルールに合った形式でCSVファイルを準備しなければなりません。ファイルが1つ2つであれば、Excelで開いて手作業で直せばよいのですが、毎日繰り返しこの作業が発生するようであれば、手間がかかり面倒です。
今回は、SharePointリストに登録された申請データを、取込先システムのルールに合わせた形式に自動成形し、CSVファイルとして保存するフローを作ってみましょう。
1. 事前準備
ワークフローを作成する前に、SharePoint Onlineリスト（以下、SPOリスト）を用意します。また、求める出力（CSVファイルの構成）も確認しておきましょう。
1-1. SherePointリスト（SPOリスト）の準備
まずは、サービス利用者の申請を行うSPOリストを用意します。サンプルとして、以下のようにリストの各列を設定しました。
なお、各列の名前はいったん英語（アルファベット）で作成し、そのあとに日本語名へ変更しています。こうすることで、後の処理で各列を扱いやすくなります。（※詳しい理由は、本連載第44回の「1. 事前準備と注意点」をご参照ください）。
・ID：「列の表示と非表示を切り替える」で表示する
・申請区分：種類「選択肢」を選択。選択肢は「登録／登録済み／削除」を設定
・申請者：種類「ユーザー」を選択
・サービス利用者：種類「ユーザー」を選択し、複数選択を「許可」
・グループ：種類「テキスト」を選択
・申請日：種類「日付と時刻」を選択
1-2. CSVファイルの内容
続いて、出力として求められるCSVファイルの形式を確認しておきます。
・ステータス：固定値「1」を入力
・メールアドレス：SPOリストから「サービス利用者」を入力
・パスワード：空欄まま
・ユーザー名：空欄のまま
・グループ：SPOリストから「グループ」を入力
・契約名：固定値「株式会社サンプル商事」を入力
このように、出力するCSVファイルには、SPOリストからデータをコピーする項目とそうでない項目が入り混じっており、項目の順序も一致していないという想定です。
2. 今回作成するワークフロー
準備ができたので、Power Automateでワークフローを作成していきます。今回のフローは下図のような内容です。
このフローは、「1-1. SPOリストの作成」で作成したSPOリストに申請が新規登録されると起動します。新規登録のうち申請区分が「登録」のデータだけを取り出し、「1-2. CSVファイルの内容」で確認したデータ形式に変換したうえで、指定の場所（今回はSharePointドキュメント内）にCSVファイルとして保存します。
なお、本記事ではクラシックデザイナーの画面で説明を行いますが、モダンデザイナーでも同じようにフローを作成できます。
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