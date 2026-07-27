本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年7月18日～7月24日）は、企業間の取引条件になりつつあるセキュリティ対策への取り組み実態、AIの普及でキャリア観に変化が見られるIT人材転職、“量より質へ”シフトするフィッシング攻撃、「指導か、パワハラか？」の線引きに対する意識調査のデータを紹介します。

企業のセキュリティ意思決定関与者を対象に実施した「サプライチェーンセキュリティ実態調査2026」より。サイバーセキュリティ対策が「すでに取引条件になっている」または「一部の取引先で条件化が始まっている」という回答が64.3％に上り、セキュリティ対策が自社内だけの施策にとどまらず、企業間取引の前提条件に位置づけられる動きが加速していることが分かった。今年度末に運用開始予定の「サプライチェーンセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」についても、67.7％が「★3／★4の取得（受注側）／発注先への要件提示（発注側）」の取り組みを進めており、制度の正式運用前から対応が始まっている実態が明らかになった。

⇒ ただし、SCS対応への取り組み状況については、発注側（取引要件としての提示）が7割を超える一方で、受注側（★3／★4の取得）の動きは5割未満と、大きなギャップも見られます。この発表でも「受注側は様子見の状態にある」と分析されており、このギャップが今度解消されていくのかどうかが注目されます。

同社のデータに基づく「IT人材の正社員転職市場動向」より。IT人材市場の求人倍率は、前年同月比では微減したものの、依然として9.1倍の高水準を維持。転職時の平均年収も上昇を続けているという。求人をカテゴリ別に見ると、コンセルティング職やPM職の求人が増加しており、AIで代替しにくい上流工程／戦略フェーズを担える人材の確保が困難になっている。一方で、AI自動化による代替が進むテスター職への需要は急落しており、求人数は2年前の0.17倍になった。

⇒ IT人材の転職希望者数は、6月時点で前年同月比146％に達しており、特に40～50代のミドルシニア層では3年前の3倍に増えています。同社では、生成AIの普及に伴って、将来的にAIに代替されるという懸念が高まっており、「新たな環境での挑戦や技術の習得を求めてキャリアを見直す動き」だと分析しています。