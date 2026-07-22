食洗機レベルの放水に耐え続ける無線AP　いくら屋外対応だからといって心配だ

大盛況だったInterop Tokyo 2026の展示でひときわ目立ったのは、ティーピーリンクジャパン（TP-Link）の展示。なにしろ食洗機のような激しい放水に無線APが耐え続けているというデモだ。

放水に耐え続ける健気な無線APは、TP-Linkの「EAP772-Outdoor」と「EAP725-Outdoor」。製品名にOutdoorが冠されている通り、IP67を上回る防水・防塵性能を備える。製品の説明には「最深1.5mの水中に最長1時間まで浸しても動作可能なため、過酷な屋外環境にも耐えることができます」とあるが、いくらなんでも過酷すぎてAPが心配になるレベルだ。

その他、TP-Linkは法人向けのネットワークソリューション「Omada」や法人向けネットワークカメラ「VIGI」シリーズ、スモールビジネス向けの家庭用ネットワークカメラ「Tapo」シリーズなどの展示を行なっていた。

個人的には4GとWi-Fi対応の360°パンチルトカメラ「Tapo C665G KIT」（発売予定）も気になった。人物・ペット・車両などを検知できるAI機能とソーラー給電で手軽な屋外監視を実現する。しかも4K 800万画素の解像度＆18倍まで拡大可能なデジタルズーム機能を搭載。これからはネットワーク機器もどんどん屋外で利用できるようになりそうだ。