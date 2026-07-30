忖度なしの「神SaaS」はどれだ！ TECH.ASCII『いま使えるSaaS 100選』最強ティア決定戦への参加者求む

あなたの評価が日本のIT基準になる。世の中に無数のSaaSが溢れる今、誰もが認める文句なしの【神(S)】ツールはどれか？ ITリテラシーの最前線に立つ情シスの皆様の「ガチ評価」を大募集します。
IT部門が本当に知りたいのは「どのツールが現場で使い倒せるのか」というリアルな実力です。
TECH.ASCIIでは、秋のSaaS大特集に向け、情シスの皆様と一緒に『SaaS最強ティア表（ランク付け）』を作成します。最高評価の【S：神】から、便利に使える【C：普】まで、いま世の中にある約100個のSaaSを皆様の厳しい目でジャッジしてください。
あなたが密かに「推しているSaaS」への熱い思いをお待ちしています。今後のツール選定の羅針盤となる最強のリストを一緒に作りませんか？ 回答は統計処理されるため完全匿名で安心です。真のSaaS評価表を一緒に作り上げましょう。
アンケート実施概要
テーマ：情シスのホンネで作る！「本当に使えるSaaS」最強ティア決定戦
所要時間：約5分〜15分（※使ったことがある・分かるSaaSだけの評価でOKです！）
回答締切：8月2日（日）23:59まで
プレゼント：ご回答いただいた方の中から抽選で10名様に「Amazonギフトカード1万円分」をプレゼント
回答フォーム：https://forms.gle/vqygVjdiQNJFMHRZ6
※回答内容は統計的に処理され、個別の企業名や個人名が公開されることはありません。
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