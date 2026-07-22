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ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第21回

ゆるっとナイト vol.7、テーマは「AI時代に”生き残るSaaS”、”生き残れないSaaS”」

【8/27・無料大懇親会】情シス全員集合！ビールと夏祭りグルメをお供に「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」をASCIIで語り合おうぜ！

2026年07月22日 15時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

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SaaSの悩みを語る夏祭り！
情シスのための“ゆるっと”イベント開催

　情シスの皆さん、8月27日はAIとSaaSの話をしながら、気軽に交流してみませんか？ 堅苦しいセミナーではなく、肩の力を抜いて参加できる“ゆるっと”した場なので、交流会が初めての方や、情シスになったばかりの方も大歓迎です。

　生成AIやAIエージェントの波が押し寄せる中、「今契約しているSaaSは、数年後も本当に生き残っているのか？」「SaaSそのものがAIに置き換わるのでは？」――情シスの皆さん、そんな疑問や危機感を持っていませんか？

　AI時代において、情シスにはSaaSを中心とした社内ソリューションやサービスなどを「入れる力」だけでなく、「残すか、まとめるか、やめるかを見極める力」がますます求められています。

　そこでASCIIでは、「SaaSとAIの未来」をテーマに、皆さんにぜひ来てほしい＆“ゆるっと”ホンネで語り合いたい大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.7」を8月27日（木）19:00より開催します！

　参加は情シスならどなたでもOK。もちろん、参加費は無料です。ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください！ なお、本イベントの参加募集は情シス担当者の方に限りますが、当日は会場に各ベンダー企業の関係者なども参加予定です！

一次抽選締め切り：7/29(水) 12:00
二次抽選締め切り：8/5(水) 12:00
最終締め切り：8/19(水) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

 

【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.7」
テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会
日時：2026年8月27日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定
場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日は当日はフランクフルト、唐揚げ、焼きそば、台湾かき氷など、夏祭りをモチーフにしたケータリングをご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

学べる、話せる、食べられる！
AI時代のSaaSを情シス目線でゆるっと考える夜です

　「セミナー」と聞くと、少し堅苦しいイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、「ゆるっとナイト」はその名のとおり、気軽に参加できる交流イベントです。ここからは、情シスの皆さんにぜひ知ってほしい“参加する3つのメリット”をご紹介します！

■ポイント①：「SaaSってぶっちゃけどうなっていく？」のギモンを、情シス同士でホンネで、楽しく共有できる懇親会！

　今回は、「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」をテーマに開催。情シスの皆さんが普段どのように感じているのか、投票企画などを交えながら、そのホンネに迫ります。企画中はもちろん、懇親会でも気になる疑問やリアルな悩みについて、皆さんと楽しくお話しできればと思っています。

　単なる名刺交換ではなく、「それ、うちも困ってます！」と自然に盛り上がりながら、情シス同士の新しいつながり、ネットワークを築きましょう！

　当日は、ASCII編集部のTECH／ビジネス系チームも参加予定。情シス同士のつながりを広げられる場として、編集部が全力でお迎えします！

毎回「ゆるっとナイト」で盛り上がる、参加型企画「あるある総選挙」の模様

気になる疑問やリアルな意見に、参加者全員が耳を傾けられるイベントです

■ポイント②：ASCII編集部主催ならではの「フラット」な目線の「ホンネ」でトーク

　本イベントは、有識者の話を座って聞くだけのセミナーではありません。ASCII編集部主催のイベントなので、いわゆる売り込みもナシ。編集部メンバーも一緒に参加して、皆さん全員と同じ目線でざっくばらんに語り合う場です。

　なので、「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」についても、いわゆる企業セミナーではある種の答えが用意されていることが多いと思いますが、ここではいっさい忖度ナシ！

　ゲスト出演いただく情シスの方とともに、「ホンネ」でこれからのSaaSのあり方＆選び方をぶつけあっていきますので、本当に役に立つヒントがきっと見つかるはず。もちろん、「私はSaaSはこうなっていくと思うんだ……！」という熱い想いも受け止めますよ！

来ていただければ、ゆるくて、それでいてホンネで話し合える会だということがわかるはずです

ASCII編集部のメンバーもホンネで参加します（左からASCII編集部つばさ、TECH.ASCII編集長の大谷、取締役吉川）

■ポイント③：豪華ビール飲み比べ＆夏祭りグルメで最高の気分転換に！

　ASCIIのイベントならでは！ 無料のイベントですが、食べ物を“会議室のおまけ”にはしません。今回は会場を夏祭り風に大演出！こだわり＆豪華なビールの飲み比べができるほか、屋台でおなじみのグルメをこだわって、フランクフルト、やきそば、唐揚げをご用意します。

　さらにスイーツとしては、前回大好評だったフワフワ激ウマな「台湾かき氷」も再登場！ キンキンに冷えたこだわりビールで乾杯して、テンションのあがる夏祭りグルメを満喫して、そして日頃の悩みを共有すれば、疲れも吹き飛ぶこと間違いナシ。

　ちなみに、豪華賞品やお土産が当たっちゃう企画もご用意していますよ……！

前回は限定数名のみ食べられる高級グルメとして、1人前1万円相当の高級うな重をご用意

前回好評だった台湾かき氷はvol.7でも登場予定です！

ASCIIのイベント名物、くじ引きコーナーにもご期待ください

だから情シスの皆さん……
8月27日はASCII編集部に来てください！

　今回のイベントに込めた編集部の思いが、少しでも伝わっていたらうれしいです。私たちが作りたいのは、製品の説明を聞き続けたり、名刺交換の数を競ったりするような場ではありません。SaaSのコト、情シスの仕事のコトを、参加者の皆さんと気軽に語り合える場なんです。

　「AIでSaaSはどう変わるんだろう」「ほかの会社はどうしてるのか聞いてみたい」「こだわりのビールとグルメ目当てで行ってみようかな」みたいな気軽な気持ちで大歓迎です！ 交流会が初めての方も、情シスになったばかりの方も、編集部が全力でお迎えしますので、本当にどなたでも大歓迎です！

　夏の夜、SaaSの未来を語りながら、最高にタメになって楽しい時間を、ASCII編集部と一緒に過ごしましょう。ぜひ以下のリンクからご登録の上、遊びに来てください！ 編集部一同、夏祭りの準備とともにお待ちしております！

一次抽選締め切り：7/29(水) 12:00
二次抽選締め切り：8/5(水) 12:00
最終締め切り：8/19(水) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

 

【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.7」
テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会
日時：2026年8月27日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定
場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日は当日はフランクフルト、唐揚げ、焼きそば、台湾かき氷など、夏祭りをモチーフにしたケータリングをご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

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