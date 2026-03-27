4/22はアスキーの楽しすぎる IT業界交流会に来ない？ アスキーの参加費無料イベントでお肉を食べながらゆるっと語ろう！【テーマは「2026年度のIT導入トレンド」】

たくさん交流して、悩みが晴れて、“おいしい”体験も……

新しいカタチの業界交流会！

2026年度、企業のIT投資はどこに向かうのか。AI活用、セキュリティ強化、業務効率化。DXの次、その先へ……。

そんなことを考え出すと、うわー、ぶっちゃけ悩ましい！ 同じ業界の人たちはどうしているんだろう、何を思っているんだろう……。そんなモヤモヤを抱えている人に、朗報があります！

4/22（水）19:00より、アスキー編集部でなんと“参加費無料”の交流会イベントを開催いたします！

今回のコンセプトテーマは、「2026年度に企業が導入を強く検討していくもの（すべきもの）は何なのか？」です。とはいえ、ガチガチに固い話をするだけではありません。

“ちょっと新しい形”のトークセッションに加えて、お肉が食べられたり（いっぱい考えるとお腹が空きますものね）、豪華なプレゼントをゲットできるかもな企画もご用意したり！

参加はどなたでもOK！ ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください！

【開催概要】

日時：2026年4月22日（水） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：最大50名（先着）

参加費：無料

とにかく楽しい！ おいしいものが食べられる！

情シスのリアルな本音まで聞ける！ でも参加費は無料！

編集部一同、たくさんの方にお越しいただきたいと本気で思っております。ただ、「どんなイベントなの？」「他のイベントと何が違うの？」という疑問を持たれている方もいらっしゃるでしょう。

それでは、今回のイベントの「ここがスゴい！」を、3つのポイントでご紹介いたします！

■ポイント①：とにかく楽しみながら新しい人脈が広がる交流会 参加いただいた皆様がきっと仲良くなれる投票企画、全員でカジュアルに楽しむフリートークなど、アスキーならではのセッションを複数ご用意！ 編集部のTECH／ビジネス系チームも、編集長の大谷をはじめとしてフルメンバーで参加！ 人脈の輪を広げる場を、編集部が全力でご用意いたします！

■ポイント②：ゲストは「情シス」ご担当者を招いて本音トーク 有識者を招いてのセミナーではなく、現役の「情報システム部門」に携わるご担当者をゲストとしてお招きしております！ 今年度に予測される「ITの導入トレンド」についての本音を、現役のリアルな声として、日々最新の情報に触れている編集部と一緒に聞き出せてしまうのは、アスキーのイベントならでは！

■ポイント③：おいしいお肉が食べられる（でも、無料）！ 無料で参加できるイベント。なのに、いや、“だからこそ”食べ物にもこだわっています！ 今回は、抽選で食べられるイベントの目玉として「お肉」をご用意。お肉は抽選となりますが、どなたでもお楽しみいただける、さまざまなケータリングもご用意しております。おいしくて最高な時間をご提供します！

4/22、ITへのアツい気持ちを持ったみんなで集まろう！

このイベントに懸ける私たちの思いが伝わったでしょうか？ このITへのアツい気持ちを皆さんと分かち合いたい！ もちろんセールス目的のイベントではないので、気軽な気持ちでご参加いただければと願っております！

ASCIIと参加者の皆様、そしてゲストで作る、新しい“ネットワーク”のカタチ。参加者間交流による新たな気付きや、発見が生まれるお手伝いができることを、編集部一同、楽しみにしております！ 皆様のご応募を、編集部一同お待ちしております!!