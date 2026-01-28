ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第11回
ゆるっとナイト vol.4開催
【参加費無料】2月26日はアスキーのスタジオへ！高級イチゴを楽しみつつ“ランサムウェア対策”を語りましょう！
2026年01月28日 17時00分更新
2/26はアスキーで情シスの本音を聞き出そう！
「ランサムウェア対策」に関するソリューションをお持ちの企業で、マーケティングや広報を担当されている皆様！ ASCIIからスペシャルなイベント開催のご案内です！
昨年からスタートした新イベント、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第4弾が開催決定しました！日付は2026年2月26日（木）、場所は編集部のある文京区西片（ASCIIのスタジオ）です。
今回は、企業の情報システム部でソリューション導入にかかわっているご担当者をゲスト（後日公開予定）としてお招きし、参加者の皆様と、中小企業向けのランサムウェア対策ソリューション導入について、情報交換・交流を実施します。
日頃のナレッジや課題感、担当者だからこそ語れる導入プロセスや検討ポイントについて、ランサムウェア対策に関わる人たちが気軽に集まり、学び、語り合う交流の場として、ぜひお越しください。
参加費はもちろん無料！ 高級イチゴもご用意
内容としては、編集部とゲストによるトークセッションのほか、イベントならではの企画も複数ご用意！ リアルイベントならではの、ここだけのお話がたくさん聞ける会になりそうです。
【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.4」
テーマ：ランサムウェア対策ソリューション導入に向けた「中小企業攻略スペシャル」情報交換・交流会
日時：2026年2月26日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングとして「高級なイチゴ」をご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。
ASCIIと参加者の皆様、そしてゲストで作る、新しい“ネットワーク”のカタチ。ランサムウェア対策に関するリアルな情報を持ち帰れる場として、ぜひご参加ください！
参加者間交流による新たな気づきや、発見が生魔れるお手伝いができることを、編集部一同、楽しみにしています！ 参加費はもちろん無料。皆様のご応募をお待ちしています！
