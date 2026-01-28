このページの本文へ

ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第11回

ゆるっとナイト vol.4開催

【参加費無料】2月26日はアスキーのスタジオへ！高級イチゴを楽しみつつ“ランサムウェア対策”を語りましょう！

2026年01月28日 17時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

2/26はアスキーで情シスの本音を聞き出そう！

　「ランサムウェア対策」に関するソリューションをお持ちの企業で、マーケティングや広報を担当されている皆様！　ASCIIからスペシャルなイベント開催のご案内です！

　昨年からスタートした新イベント、TECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第4弾が開催決定しました！日付は2026年2月26日（木）、場所は編集部のある文京区西片（ASCIIのスタジオ）です。

　今回は、企業の情報システム部でソリューション導入にかかわっているご担当者をゲスト（後日公開予定）としてお招きし、参加者の皆様と、中小企業向けのランサムウェア対策ソリューション導入について、情報交換・交流を実施します。

　日頃のナレッジや課題感、担当者だからこそ語れる導入プロセスや検討ポイントについて、ランサムウェア対策に関わる人たちが気軽に集まり、学び、語り合う交流の場として、ぜひお越しください。

参加費はもちろん無料！　高級イチゴもご用意

　内容としては、編集部とゲストによるトークセッションのほか、イベントならではの企画も複数ご用意！　リアルイベントならではの、ここだけのお話がたくさん聞ける会になりそうです。

【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.4」
テーマ：ランサムウェア対策ソリューション導入に向けた「中小企業攻略スペシャル」情報交換・交流会
日時：2026年2月26日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングとして「高級なイチゴ」をご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

　ASCIIと参加者の皆様、そしてゲストで作る、新しい“ネットワーク”のカタチ。ランサムウェア対策に関するリアルな情報を持ち帰れる場として、ぜひご参加ください！

　参加者間交流による新たな気づきや、発見が生魔れるお手伝いができることを、編集部一同、楽しみにしています！　参加費はもちろん無料。皆様のご応募をお待ちしています！

カテゴリートップへ

この連載の記事
  • 角川アスキー総合研究所
TECH 最新連載・特集一覧