ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第13回
ゆるっとナイト vol.4開催
2/26は”楽しすぎる業界交流会”に来てください！アスキーの参加費無料イベントでイチゴを食べつつ輪を広げよう！【テーマはランサムウェア対策】
2026年02月12日 11時00分更新
タメになって、美味くて、楽しくて、新しいカタチの業界交流会！
ASCII読者の皆さま、特に「ランサムウェア対策」に関心がある、ビジネス的で関わっている方に特報です！
2/26（木）19:00より、アスキー編集部でなんと”参加費無料”の交流会イベントを開催します！
今回のテーマは「ランサムウェア対策」なのですが、ASCIIのイベントなので、ただ真面目にセミナーをするわけではありません…！ “ちょっと新しい形”のトークセッションに加えて、高級イチゴが食べられたり、豪華なプレゼントをゲットできるかも…な企画も、ご用意しちゃいます！
参加はどなたでもOK！ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください！
【開催概要】
日時：2026年2月26日（木）19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料
とにかく楽しくて、イチゴも食べられて、情シスの本音も聞けちゃうのに無料！
編集部一同、できるだけたくさんの方にお越しいただきたいと思っていますが「この説明だけではよくわからない！」っていう声もあると思います。
なので、今回のイベントのココがスゴイ…を3ポイントでご紹介しちゃいます！
■ポイント①：とにかく楽しみながら新しい人脈が広がる交流会
参加いただいた皆様がきっと仲良くなれる、皆さんで楽しむ投票企画など、アスキーならではのセッションを複数ご用意！
編集部のTECH／ビジネス系チームも、編集長の大谷をはじめとしてフルメンバーで参加させていただきます！ 人脈の輪を広げる場を、編集部が全力でご用意！
■ポイント②：ゲストは「情シス」ご担当者を招いて本音トーク
普通のイベントは有識者を招いてのセミナーが多いと思います。でも、今回のイベントは違います！
なんと現役の「情報システム部門」に携わるご担当者をゲストとしてお招きしているのです！ 「ランサムウェア対策」の導入や検討における本音を、現役の担当者から編集部と一緒に聞き出せちゃうのは、アスキーのイベントならでは！
■ポイント③：美味しいイチゴやグルメが食べられるのにタダ！
無料で参加できるイベントなのに、グルメにこだわっています！
今回は、抽選で食べられるイベントの目玉として「高級イチゴ」をご用意しています。イチゴは抽選となりますが、どなたでもお楽しみいただける、さまざまなグルメ（ケータリング）もご用意しています。美味しくて最高な時間をご提供します！
とにかく2/26はアスキーにきてください！待ってます！！
イベントに来てほしい、私たちの熱いキモチ、伝わったでしょうか？
セールス目的のイベントではないので、ぜひ気軽な気持ちでご参加いただければと願っています！
改めてとなりますが、参加費も無料です。ぜひ皆様のご応募を、編集部一同お待ちしています!!
【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.4」
テーマ：ランサムウェア対策ソリューション導入に向けた「中小企業攻略スペシャル」情報交換・交流会
日時：2026年2月26日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングとして「高級なイチゴ」をご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。
