ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第13回

ゆるっとナイト vol.4開催

2/26は”楽しすぎる業界交流会”に来てください！アスキーの参加費無料イベントでイチゴを食べつつ輪を広げよう！【テーマはランサムウェア対策】

2026年02月12日 11時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

タメになって、美味くて、楽しくて、新しいカタチの業界交流会！

　ASCII読者の皆さま、特に「ランサムウェア対策」に関心がある、ビジネス的で関わっている方に特報です！

　2/26（木）19:00より、アスキー編集部でなんと”参加費無料”の交流会イベントを開催します！

　今回のテーマは「ランサムウェア対策」なのですが、ASCIIのイベントなので、ただ真面目にセミナーをするわけではありません…！　“ちょっと新しい形”のトークセッションに加えて、高級イチゴが食べられたり、豪華なプレゼントをゲットできるかも…な企画も、ご用意しちゃいます！

参加はどなたでもOK！ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください！

【開催概要】
日時：2026年2月26日（木）19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料

とにかく楽しくて、イチゴも食べられて、情シスの本音も聞けちゃうのに無料！

　編集部一同、できるだけたくさんの方にお越しいただきたいと思っていますが「この説明だけではよくわからない！」っていう声もあると思います。

　なので、今回のイベントのココがスゴイ…を3ポイントでご紹介しちゃいます！

■ポイント①：とにかく楽しみながら新しい人脈が広がる交流会

　参加いただいた皆様がきっと仲良くなれる、皆さんで楽しむ投票企画など、アスキーならではのセッションを複数ご用意！

　編集部のTECH／ビジネス系チームも、編集長の大谷をはじめとしてフルメンバーで参加させていただきます！　人脈の輪を広げる場を、編集部が全力でご用意！

■ポイント②：ゲストは「情シス」ご担当者を招いて本音トーク

　普通のイベントは有識者を招いてのセミナーが多いと思います。でも、今回のイベントは違います！

　なんと現役の「情報システム部門」に携わるご担当者をゲストとしてお招きしているのです！　「ランサムウェア対策」の導入や検討における本音を、現役の担当者から編集部と一緒に聞き出せちゃうのは、アスキーのイベントならでは！

■ポイント③：美味しいイチゴやグルメが食べられるのにタダ！

　無料で参加できるイベントなのに、グルメにこだわっています！

　今回は、抽選で食べられるイベントの目玉として「高級イチゴ」をご用意しています。イチゴは抽選となりますが、どなたでもお楽しみいただける、さまざまなグルメ（ケータリング）もご用意しています。美味しくて最高な時間をご提供します！

前回の「ゆるっとナイト Vol.3」での参加型企画「あるある総選挙」の模様。毎回盛り上がるコーナーです！

今回もおいしいケータリングをご用意！ お食事を味わいながら、交流を楽しんでいただけます！

とにかく2/26はアスキーにきてください！待ってます！！

　イベントに来てほしい、私たちの熱いキモチ、伝わったでしょうか？

　セールス目的のイベントではないので、ぜひ気軽な気持ちでご参加いただければと願っています！

　改めてとなりますが、参加費も無料です。ぜひ皆様のご応募を、編集部一同お待ちしています!!

【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.4」
テーマ：ランサムウェア対策ソリューション導入に向けた「中小企業攻略スペシャル」情報交換・交流会
日時：2026年2月26日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングとして「高級なイチゴ」をご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

