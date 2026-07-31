そのSaaS、数年後も生き残れる？ 情シスのホンネで作る「最強SaaSティア表」アンケート開始【アマギフ1万円分が当たる】

生成AIの波が押し寄せる中、「今のSaaSは将来AIに代替されるのでは？」という懸念が現実味を帯びています。激動の時代において、情シスが今本当に頼りにしている、そして「これからも生き残る」ツールは何なのかを問うアンケートを実施します。

「今契約しているSaaSは数年後も必要なのか？」「SaaS自体がAIに代替されるのでは？」という危機感を持つIT担当者が増えています。

TECH.ASCIIが8月〜9月にかけて実施する「いま使えるSaaS 100選」では、皆様のリアルな評価と未来予測に基づいた『SaaS最強ティア表（ランク付け）』を作成します。

アンケート内には、「これからのSaaSはどうなっていくのか？」というAI代替に関する皆様の予想を伺う項目もご用意しました。これからの企業ITを担う情シスの皆様の、現場のホンネと鋭い考察をお待ちしております！