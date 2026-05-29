6/25はアスキーのIT業界交流会！ 情シスの皆さんが語り合う参加費無料イベント、ウナギと台湾かき氷を食べながらゆるっと楽しもう！【テーマは「セキュリティの理想と現実」】

情シスの悩みも、出会いも、おいしい時間も

全部入りの交流会です

セキュリティについて話したいことはあるけれど、“交流会”と聞くと、なんとなくハードルの高さを感じてしまう……。人と話すのが少し苦手で、いきなり専門的な話をするのは緊張する……。今回お知らせするのは、そんな情シスの方にもおすすめの、肩の力を抜いて「ゆるっと」過ごせる、楽しくて美味しい交流会イベントです。初めて交流会に参加する方はもちろん、新入社員の方もお気軽に参加いただけます！

情シスの仕事には、PCの手配からアカウント管理、問い合わせ対応、ネットワークまわりのトラブルシュートまで、日々さまざまな悩みがつきものです。とはいえ、やはり頭を抱えがちなのがセキュリティ。ランサムウェア、不正アクセス、情報漏えい、標的型攻撃……言葉を並べるだけで胃のあたりが少し重くなる、という人も少なくないでしょう。

しかもセキュリティ対策は、「やったほうがいい」のはわかっていても、どこから手を付けるべきか、どこまで備えれば十分なのかが見えにくい分野でもあります。

そんな「どうすればいいんだ」と悩みを抱えている情シスの皆さんに朗報です！ セキュリティについて、実例や課題感を共有しながら考えられる情報交換会があるんです。

6/25（木）19:00より、アスキー編集部でなんと“参加費無料”の交流会イベントを開催いたします！

今回のコンセプトテーマは、情シスの最大課題ともいうべく“セキュリティ”。「セキュリティの理想と現実」について話し合う予定です。とはいえ、ガチガチに固い話をするだけではありません。

“ちょっと新しい形”のトークセッションに加えて、ウナギと台湾かき氷が食べられたり、豪華なプレゼントをゲットできるかも……な企画もご用意したり！

参加は情シスならどなたでもOK。ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください。なお、本イベントの参加募集は情シス担当者の方に限りますが、当日は会場にベンダー企業の関係者も参加予定です。

一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00

二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00

最終締め切り：6/18(木) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

日時：2026年6月25日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

しっかり学べて、ちゃんと楽しい

リアルな本音が聞けて、おいしいものも食べられます

編集部一同、たくさんの方にお越しいただきたいと本気で思っております。とはいえ、「どんなイベントなの？」「他のセキュリティ系イベントと何が違うの？」という疑問を持つ方もいるでしょう。

そこで、本イベントの見どころや参加するメリットを、あらためて3つのポイントで紹介します。情報交換だけで終わらせないのがアスキー流。まじめな話をしつつ、ちゃんと楽しく、ちゃんとおいしい時間にします。

■ポイント①：楽しみながら新しい人脈が広がる交流会 参加者同士が自然と打ち解けられる投票企画や、全員で気軽に盛り上がれるフリートークなど、アスキーらしいセッションを複数ご用意しています！ 当日は、編集長の大谷をはじめ、ASCII編集部のTECH／ビジネス系チームもフルメンバーで参加予定。情シス同士のつながりを広げられる場として、編集部が全力でお迎えします。

■ポイント②：ゲストは「情シス」ご担当者を招いて本音トーク 本イベントは、有識者による一方通行のセミナーではありません。現役で「情報システム部門」に携わる担当者をゲストに迎え、今年度に予測されるIT導入トレンドについて、リアルな本音を聞き出していきます。 日々最新情報に触れている編集部と一緒に、現場の声を深掘りできるのは、アスキーのイベントならではです。

■ポイント③：おいしいウナギと台湾かき氷が食べられる！ さらに、無料で参加できるイベントでありながら、食べ物にもきちんとこだわっています。今回は、抽選で楽しめる目玉として「ウナギ」「台湾かき氷」をご用意。 初夏にピッタリな食べ物を中心に、どなたでも楽しめるさまざまなケータリングをそろえています。学べて、話せて、おいしい。そんな欲張りな時間をお届けします。

情シスの皆さん、6月25日はITへのアツい気持ちを持って集合です！

このイベントに込めた編集部の思い、少しでも伝わっていたらうれしいです。私たちが目指しているのは、セールス色の強い場ではなく、ITや情シスの課題について、参加者の皆さんと気軽に語り合える場です。肩ひじ張らず、「ちょっと話を聞いてみようかな」という気持ちでご参加いただければと思います。

ASCII編集部、参加者の皆さん、そしてゲストが一緒につくる、新しい“ネットワーク”のカタチ。名刺交換だけでは終わらない、気付きや発見が生まれる場を、編集部一同、全力でご用意します。皆さんのご応募をお待ちしております！

一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00

二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00

最終締め切り：6/18(木) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。