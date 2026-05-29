ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第18回
ゆるっとナイト vol.6開催
6/25はアスキーのIT業界交流会！ 情シスの皆さんが語り合う参加費無料イベント、ウナギと台湾かき氷を食べながらゆるっと楽しもう！【テーマは「セキュリティの理想と現実」】
2026年05月29日 12時00分更新
情シスの悩みも、出会いも、おいしい時間も
全部入りの交流会です
セキュリティについて話したいことはあるけれど、“交流会”と聞くと、なんとなくハードルの高さを感じてしまう……。人と話すのが少し苦手で、いきなり専門的な話をするのは緊張する……。今回お知らせするのは、そんな情シスの方にもおすすめの、肩の力を抜いて「ゆるっと」過ごせる、楽しくて美味しい交流会イベントです。初めて交流会に参加する方はもちろん、新入社員の方もお気軽に参加いただけます！
情シスの仕事には、PCの手配からアカウント管理、問い合わせ対応、ネットワークまわりのトラブルシュートまで、日々さまざまな悩みがつきものです。とはいえ、やはり頭を抱えがちなのがセキュリティ。ランサムウェア、不正アクセス、情報漏えい、標的型攻撃……言葉を並べるだけで胃のあたりが少し重くなる、という人も少なくないでしょう。
しかもセキュリティ対策は、「やったほうがいい」のはわかっていても、どこから手を付けるべきか、どこまで備えれば十分なのかが見えにくい分野でもあります。
そんな「どうすればいいんだ」と悩みを抱えている情シスの皆さんに朗報です！ セキュリティについて、実例や課題感を共有しながら考えられる情報交換会があるんです。
6/25（木）19:00より、アスキー編集部でなんと“参加費無料”の交流会イベントを開催いたします！
今回のコンセプトテーマは、情シスの最大課題ともいうべく“セキュリティ”。「セキュリティの理想と現実」について話し合う予定です。とはいえ、ガチガチに固い話をするだけではありません。
“ちょっと新しい形”のトークセッションに加えて、ウナギと台湾かき氷が食べられたり、豪華なプレゼントをゲットできるかも……な企画もご用意したり！
参加は情シスならどなたでもOK。ぜひ下のバナーから参加登録してお越しください。なお、本イベントの参加募集は情シス担当者の方に限りますが、当日は会場にベンダー企業の関係者も参加予定です。
一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00
二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00
最終締め切り：6/18(木) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。
【開催概要】
日時：2026年6月25日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
しっかり学べて、ちゃんと楽しい
リアルな本音が聞けて、おいしいものも食べられます
編集部一同、たくさんの方にお越しいただきたいと本気で思っております。とはいえ、「どんなイベントなの？」「他のセキュリティ系イベントと何が違うの？」という疑問を持つ方もいるでしょう。
そこで、本イベントの見どころや参加するメリットを、あらためて3つのポイントで紹介します。情報交換だけで終わらせないのがアスキー流。まじめな話をしつつ、ちゃんと楽しく、ちゃんとおいしい時間にします。
■ポイント①：楽しみながら新しい人脈が広がる交流会
参加者同士が自然と打ち解けられる投票企画や、全員で気軽に盛り上がれるフリートークなど、アスキーらしいセッションを複数ご用意しています！
当日は、編集長の大谷をはじめ、ASCII編集部のTECH／ビジネス系チームもフルメンバーで参加予定。情シス同士のつながりを広げられる場として、編集部が全力でお迎えします。
■ポイント②：ゲストは「情シス」ご担当者を招いて本音トーク
本イベントは、有識者による一方通行のセミナーではありません。現役で「情報システム部門」に携わる担当者をゲストに迎え、今年度に予測されるIT導入トレンドについて、リアルな本音を聞き出していきます。
日々最新情報に触れている編集部と一緒に、現場の声を深掘りできるのは、アスキーのイベントならではです。
■ポイント③：おいしいウナギと台湾かき氷が食べられる！
さらに、無料で参加できるイベントでありながら、食べ物にもきちんとこだわっています。今回は、抽選で楽しめる目玉として「ウナギ」「台湾かき氷」をご用意。
初夏にピッタリな食べ物を中心に、どなたでも楽しめるさまざまなケータリングをそろえています。学べて、話せて、おいしい。そんな欲張りな時間をお届けします。
情シスの皆さん、6月25日はITへのアツい気持ちを持って集合です！
このイベントに込めた編集部の思い、少しでも伝わっていたらうれしいです。私たちが目指しているのは、セールス色の強い場ではなく、ITや情シスの課題について、参加者の皆さんと気軽に語り合える場です。肩ひじ張らず、「ちょっと話を聞いてみようかな」という気持ちでご参加いただければと思います。
ASCII編集部、参加者の皆さん、そしてゲストが一緒につくる、新しい“ネットワーク”のカタチ。名刺交換だけでは終わらない、気付きや発見が生まれる場を、編集部一同、全力でご用意します。皆さんのご応募をお待ちしております！
一次抽選締め切り：6/4(木) 12:00
二次抽選締め切り：6/11(木) 12:00
最終締め切り：6/18(木) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。
【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.6」
テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会
日時：2026年6月25日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日はさまざまなケータリングをご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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