ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第14回
ゆるっとナイト vol.4開催
堅苦しいセミナーはもうおしまい！旨いゴハンを食べながらのIT系交流会「ゆるっとナイト」来週開催
2026年02月20日 18時00分更新
いよいよ来週の木曜日に近づいたゆるっとナイト。みなさんはもう参加登録済みだろうか？ 内容も固まってきたので、ここでは改めてイベントの見どころについて説明しておきたい。
ゆるっとナイトはTECH.ASCII.jp編集部が主催するB2Bイベント。角川アスキー総合研究所の本社がある西片オフィスのスタジオに、企業の情報システム部の方々や業界関係者たちが集まる。ゆるっとナイトというイベント名の通り、夜の7時からゆるっと始まるので、会社帰りに気楽に寄れる。
来週開催される4回目のゆるっとナイトのテーマは、いま日本中の情シスの頭を悩ませているランサムウェア対策。トークセッションでは現役情シスにランサムウェア対策導入や運用の本音を聞き出す。
世間一般のセキュリティ系のイベントと言うと、とかくテクニカルだったり、経営者目線のお堅い内容も多いが、ご安心いただきたい。ゆるっとナイトのコンセプト通り、軽食をつまみながら、ゆるっと楽しめるのがこのイベントの特徴だ。
パネルのあとには業界関係者との交流を楽しむ時間もたっぷり用意されており、有意義な情報交換やコネクション作りにもつなげられる。もちろん恒例の巨大ガラポンも実施されるほか、今回は春らしく高級いちごもふるまわれる（ただし、全員分はないと思うので、ご了承のこと）。
イベントの模様はレポート記事になるが、現地でしか聞けないトークもあり、人脈作りのためにも現地での参加がオススメ。当日はTECH.ASCII.jp編集部のメンバーも参加するので、みなさんのお越しをお待ちしております！
【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.4」
テーマ：ランサムウェア対策ソリューション導入に向けた「中小企業攻略スペシャル」情報交換・交流会
日時：2026年2月26日（木） 19:00スタート（18:30開場）／21:00終了予定
場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
募集人数：最大50名（先着）
参加費：無料
※当日はケータリングとして「高級なイチゴ」をご用意する予定です。
※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。
この連載の記事
-
第13回
TECH2/26は”楽しすぎる業界交流会”に来てください！アスキーの参加費無料イベントでイチゴを食べつつ輪を広げよう！【テーマはランサムウェア対策】
-
第12回
TECH【参加費無料】2月26日はアスキーのスタジオへ！高級イチゴを楽しみつつ“ランサムウェア対策”を語りましょう！
-
第11回
TECH【参加費無料】IT界隈の皆さん！ アスキーのクリスマス&大忘年会に来ませんか？【チキンもあるよ】
-
第10回
TECH【参加受付中！10/20無料イベント】名店のラーメンを食べながらテクノロジーの未来を語り合える、そんな“うまい話”があるイベントに来てみませんか
-
第9回
TECH会社の偉い人から「DX化を進めてくれ」と言われたら、どうする？
-
第8回
TECH【参加受付中！10/20無料イベント】アスキーの秘密道具「巨大ガラポン」を、回しに来てくれませんか？
-
第7回
TECHAIを仕事で“効果的に”使うのって、意外に難しくない？
-
第6回
TECH愛され続ける名ツール「ファイルメーカー」の魅力を語ろう
-
第5回
TECHAIとファイルメーカーについて、アスキーに来て語りませんか！ラーメンもあるよ！── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」
-
第4回
TECH【豪華ゲスト決定！】アスキー東京本社で、AIについて話しませんか？── TECH.ASCII「ゆるっとナイト」
- この連載の一覧へ