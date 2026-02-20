堅苦しいセミナーはもうおしまい！旨いゴハンを食べながらのIT系交流会「ゆるっとナイト」来週開催

いよいよ来週の木曜日に近づいたゆるっとナイト。みなさんはもう参加登録済みだろうか？ 内容も固まってきたので、ここでは改めてイベントの見どころについて説明しておきたい。

ゆるっとナイトはTECH.ASCII.jp編集部が主催するB2Bイベント。角川アスキー総合研究所の本社がある西片オフィスのスタジオに、企業の情報システム部の方々や業界関係者たちが集まる。ゆるっとナイトというイベント名の通り、夜の7時からゆるっと始まるので、会社帰りに気楽に寄れる。

来週開催される4回目のゆるっとナイトのテーマは、いま日本中の情シスの頭を悩ませているランサムウェア対策。トークセッションでは現役情シスにランサムウェア対策導入や運用の本音を聞き出す。

世間一般のセキュリティ系のイベントと言うと、とかくテクニカルだったり、経営者目線のお堅い内容も多いが、ご安心いただきたい。ゆるっとナイトのコンセプト通り、軽食をつまみながら、ゆるっと楽しめるのがこのイベントの特徴だ。

パネルのあとには業界関係者との交流を楽しむ時間もたっぷり用意されており、有意義な情報交換やコネクション作りにもつなげられる。もちろん恒例の巨大ガラポンも実施されるほか、今回は春らしく高級いちごもふるまわれる（ただし、全員分はないと思うので、ご了承のこと）。

イベントの模様はレポート記事になるが、現地でしか聞けないトークもあり、人脈作りのためにも現地での参加がオススメ。当日はTECH.ASCII.jp編集部のメンバーも参加するので、みなさんのお越しをお待ちしております！