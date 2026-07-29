サッカーとテクノロジー〔FIFAワールドカップ2026〕 第13回
サッカーとテクノロジーの関係は進化し続ける
ワールドカップ2026、テクノロジーは何を残したか 軌跡を振り返る
2026年07月29日 10時00分更新
FIFAワールドカップ2026は7月19日、スペイン代表チームの優勝で幕を閉じた。1ヶ月を超える熱戦が繰り広げられ、数多くの名場面も生まれたワールドカップ北中米大会。本連載は、スイス・チューリッヒのFIFA本部から米マイアミの技術センターまで、史上最大の大会を支えたFIFAとLenovoのテクノロジーの取り組みを追ってきた。
最終回となる本記事では、大会を通じて積み上がったさまざまな“数字”を紹介しながら、今回のワールドカップを振り返りたい。
大会を彩った数字：1試合平均の得点数、総観客動員数……
米国・カナダ・メキシコの3カ国を横断して開催された23回目のワールドカップは、過去最大の48チームが参加し、合計で104試合が行われた。その戦いを勝ち抜き、トロフィーを掲げたのはスペイン。2大会ぶり、2度目のワールドカップ優勝だ。
今大会が残した記録の一つが「得点数」だ。104試合の合計で308得点、1試合平均で「2.96点」という数字は、1970年大会（1試合平均2.97点）に次ぐ史上2番目の高さであり、前回のカタール大会（同2.69点）を大きく上回った。
また「総観客動員数」では、歴代最多となる681万966人を記録した。試合中継の視聴者数も、米国では決勝戦（アルゼンチン対スペイン）のFox・Telemundo/Peacock合算の視聴者数が約6284万人と、過去最高を記録した。米国でのサッカー人気を高めたいというFIFAの狙いは、それなりに成功したといえそうだ。なお日本国内での、日本戦全4試合のリアルタイム視聴者は全国推計6849.3万人（ビデオリサーチ調べ）。
本連載で追ってきたテクノロジーについての数字はどうか。
FIFA公式テクノロジーパートナーを務めたLenovoの発表によると、Lenovo・Motorolaブランド合計で2万5000台超のデバイスが、3ヶ国16都市／600ヶ所を超えるFIFAの拠点で稼働し、350名超のLenovoのエンジニア・運用スペシャリストがこれを支えた。全体の稼働率は99.99％だったという。大会前半にマイアミを取材した時点では「1万7000台超のデバイス」という数字だったが、最終的にこれだけの規模になった。
また、本連載で取り上げてきた審判の視点をファンに届ける「Referee View」、選手一人ひとりを精密に再現した3Dアバター、そしてマイアミの司令塔についての数字もある。
Lenovoによると、Referee Viewは大会を通じてジッター（映像の揺れ）低減の改善が続けられ、開幕戦におけるゴールシーンのReferee View映像は、200億件超のインプレッションを記録した。また1248人の選手一人ひとりに対応する3Dアバターは、全会期を通じてオフサイド判定のリプレイに使われた。マイアミにある「テクノロジー・コマンドセンター（TCC）」は、大会を通じて40を超える機能領域のデータを一つの画面に集約し続けた。このほか、ダラスの「国際放送センター（IBC）」では、平均6秒遅延というほぼリアルタイムのIPTV配信が、大会全体で1000画面以上に届けられていたという。
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