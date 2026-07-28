ドコモ、今日からiPhone値上げ　iPhone 16は15万6266円から

NTTドコモは7月24日、ドコモオンラインショップで、2026年7月28日からiPhone 16やiPhone 17シリーズの販売価格を変更することを公表した。
変更後の同店の販売価格は以下のとおり。
●ドコモオンラインショップの販売価格（2026年7月28日以降）
・iPhone 16（128GB）：15万6266円
・iPhone 17e（256GB）：13万9810円
・iPhone 17e（512GB）：17万60円
・iPhone 17（256GB）：17万8552円
・iPhone 17（512GB）：21万3070円
・iPhone Air（256GB）：21万2300円
・iPhone Air（512GB）：25万5310円
・iPhone Air（1TB）：29万8210円
・iPhone 17 Pro（256GB）：23万340円
・iPhone 17 Pro（512GB）：28万2260円
・iPhone 17 Pro（1TB）：32万5270円
・iPhone 17 Pro Max（256GB）：26万1250円
・iPhone 17 Pro Max（512GB）：30万4920円
・iPhone 17 Pro Max（1TB）：34万9250円
・iPhone 17 Pro Max（2TB）：42万5040円
今回の価格変更にあわせて、「いつでもカエドキプログラム」の残価設定や「早期利用特典」の内容も変更されているため、購入時は金額や特典内容などを改めて確認しておきたい。
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