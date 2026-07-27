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鵜呑みにしてはダメダメ！　検索すると「詐欺ではない」　AIをだます新手口、警視庁が注意喚起

2026年07月27日 15時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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偽情報に欺されてしまうAIのイメージ

　警視庁サイバー犯罪対策課は7月24日、詐欺グループが検索サイトとAIの仕組みを悪用し、被害者が誘導先のSNSグループやサイト名を検索した際、「詐欺ではない」とAIに回答させる手口が確認されたとして注意を呼びかけた。

　同庁によると、詐欺グループは「誘導先は詐欺ではない」という内容の偽サイトを複数公開することで、検索結果を汚染。被害者が誘導先について調べた際、検索結果に偽サイトばかり表示されたり、検索サイトと連動したAIが「誘導先は詐欺ではない」と誤答したりする状況を意図的に作っていたという。

　本件を受けて同庁は、検索結果のみを過信しないよう案内している。

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