TOTOがリコール中の温水洗浄便座で火災事故

消費者庁は7月28日、TOTO（旧東陶機器）がリコール中の温水洗浄便座で、7月に火災事故が発生したことを公表した。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年7月14日

機種・型番：TCF970L

事故内容：当該製品から発煙する火災が発生した

7月28日現在、事故原因は調査中でリコール理由との関連は不明。同庁は基板上で「はんだクラック」による絶縁不良が起き、異極間でスパークが発生したとみている。

TOTOでは、今回焼損した機種を含む温水洗浄便座でリコール（点検・改修）を実施中。

消費者庁はリコール対応を受けていないユーザーに対して、ただちに本製品のコンセントプラグを抜き、速やかに同社へ連絡するよう案内している。