お盆の新幹線、自由席が比較的空くのはいつ？　JR東日本が混雑予測

東日本旅客鉄道（JR東日本）は7月24日、2026年のお盆期間（8月7日〜8月16日）における新幹線自由席の混雑予測を公表した。

混雑のピークは首都圏から各地への移動が8月8日、各地から首都圏への移動が8月16日と予想されている。

時間帯別では、8月8日は東京駅を始発から16時台までに発車する列車が、8月16日は同駅に13時以降に到着する列車が特に混雑する見込み。列車によっては、車内で身動きが取れないくらい混み合う可能性もあるという。