お盆の新幹線、自由席が比較的空くのはいつ？　JR東日本が混雑予測

東日本旅客鉄道（JR東日本）は7月24日、2026年のお盆期間（8月7日〜8月16日）における新幹線自由席の混雑予測を公表した。
混雑のピークは首都圏から各地への移動が8月8日、各地から首都圏への移動が8月16日と予想されている。
時間帯別では、8月8日は東京駅を始発から16時台までに発車する列車が、8月16日は同駅に13時以降に到着する列車が特に混雑する見込み。列車によっては、車内で身動きが取れないくらい混み合う可能性もあるという。
●各日の自由席混雑予測（7月24日現在）
■混雑の度合い
・4：非常に混雑する
・3：出入口が混雑する
・2：出入口に立ち始める
・1：一部空席あり
■8月8日（首都圏→各地）
※発車時刻は東京駅基準
始発〜8時台
・やまびこ：3
・なすの：4
・とき：3
・たにがわ：1
・はくたか：4
・あさま：3
9時台〜12時台
・やまびこ：4
・なすの：4
・とき：4
・たにがわ：列車設定なし
・はくたか：4
・あさま：4
13時台〜16時台
・やまびこ：4
・なすの：2
・とき：1
・たにがわ：列車設定なし
・はくたか：4
・あさま：2
17時台〜終電
・やまびこ：1
・なすの：1
・とき：1
・たにがわ：1
・はくたか：1
・あさま：1
■8月16日（各地→首都圏）
※到着時刻は東京駅基準
始発〜8時台
・やまびこ：1
・なすの：1
・とき：1
・たにがわ：1
・はくたか：列車設定なし
・あさま：1
9時台〜12時台
・やまびこ：1
・なすの：1
・とき：1
・たにがわ：1
・はくたか：1
・あさま：1
13時台〜16時台
・やまびこ：4
・なすの：4
・とき：3
・たにがわ：列車設定なし
・はくたか：4
・あさま：3
17時台〜終電
・やまびこ：3
・なすの：2
・とき：2
・たにがわ：1
・はくたか：4
・あさま：3
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