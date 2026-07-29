ベイブレードX、品薄続きで増産へ　人気3製品は受注生産に

タカラトミーのベイブレード開発チームは7月29日、「BEYBLADE X」シリーズの品薄や欠品が続いている状況を踏まえ、商品の増産と一部商品の受注生産販売を実施することを公表した。

受注生産販売の対象は「CX-16 スタートダッシュセットC」「UX-20 スターター グローリーワルキューレLF」「UX-21 ヘルズネザーデッキセット」の3商品。

注文は8月7日から8月11日までの期間、同社のECサイト「タカラトミーモール」で受け付ける。概要は以下のとおり。

●「BEYBLADE X」受注生産販売の概要 ■対象商品 ・CX-16 スタートダッシュセットC

・UX-20 スターター グローリーワルキューレLF

・UX-21 ヘルズネザーデッキセット ■販売サイト ・タカラトミーモール ■申込期間 ・2026年8月7日12時～8月11日23時59分（予定） ■配送時期 ・2027年1月中旬頃（予定） ■その他 ・各商品の注文は1人または1世帯あたり合計1個まで

・同一人物、同一世帯で2回以上の申し込みはできない

・同じ氏名、住所、メールアドレス、電話番号等で複数回申し込んだと判断された場合、すべての申し込みが無効となる

・申し込みルールに違反したユーザーは、今後、タカラトミーモールを利用できなくなる場合がある

同社は引き続き、BEYBLADE Xシリーズの生産体制強化を進め、ユーザーに適切な形で商品を供給できる環境作りに取り組む方針だ。

BEYBLADE Xはベーゴマをモチーフとした対戦型玩具「ベイブレード」の第4世代にあたるシリーズ。日本をはじめ香港、台湾など世界各地で高い人気を誇る一方、2026年春頃から商品の供給が不足し、「欲しいのに買えない」状況や転売目的の買い占め行為が国内外で問題視されている。