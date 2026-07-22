暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第5回
クイジナート「ICE-M10WJ」
外出しないでアイス食べたい……手軽に叶えてくれるアイスクリームメーカーを発見！クイジナート「ICE-M10WJ」
2026年07月22日 21時20分更新
2025年8月29日に公開された記事を再掲載したものです。
材料を入れてボタンを押すだけ！おうちで本格ジェラート
暑い日やちょっと甘いものが欲しくなったとき、アイスクリームを買いに外出するのは少し面倒に感じることもあります。そんなとき「家で簡単にアイスが作れたらいいのに」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。
クイジナートのアイスクリームメーカー「ICE-M10WJ」は、その願いを手軽に叶えてくれる一台です。材料を入れてスイッチを押すだけで、自宅で本格的なアイスクリームやシャーベットが完成。市販品にはない自由なアレンジができるのも魅力です。
しかもサイズはコンパクトで、キッチンに置いても邪魔にならない。外出せずに、好きなときに、好きな味のアイスが楽しめる。まさに自宅での小さな贅沢を提供してくれるアイテムです。
【目次】この記事で書かれていること：
・ICE-M10WJを購入する3つのメリット
1）シンプルで扱いやすい
2）自由なアレンジで楽しめる
3）コンパクトで収納しやすい
・購入時に注意したい2つのポイント
1）ある程度準備が必要
2）運転音はやや大きめ
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