2026年7月19日に公開された記事を再掲載したものです。

水を入れて最短数分で氷が完成！冷たいドリンクもそうめんも困らない

夏は、やっぱり冷たい飲み物が飲みたいですよね！

でも、高い頻度で冷凍庫の氷を使っていると、すぐになくなってしまう……そして氷を使いたい時に使えない。

この暑い中、ぬるいコーラなんて、飲みたくないんだよっ！

「すぐに氷が作れたら、いいのになあ」なんて思っても、無理な話。どんなに製氷が速い冷蔵庫でも、氷ができるのには、2時間とか、3時間くらいはかかりますよね。

……でもそれ、常識的な範囲での話なんです。世の中、想像を超えたものって、売っているんですよ。

それは「氷がわずか5分で作れるマシーン」です。「いやいや、物理法則的にできるの!?」って感じじゃないですか？ まあ、できるから製品化して、売っているわけですけど……。

今年の夏、私はこれを買って生活が激変しました。本当に買ってよかった！

氷がわずか5分で作れるマシーンとして編集部でもウワサになっているのが、ALTENAの「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」です！

これ、ただ氷を素早く作るだけのマシーンではありません。

5分で氷を作る「クイックモード」のほか、溶けにくくて透明度の高い氷を作る「クリア氷モード」、そしてバランスの取れた「標準モード」の3つのモードで氷を作れるスグレモノです。

しかも、氷のサイズまでS・M・Lから選べちゃう。持ち歩き用のマイボトルから、晩酌のロックグラスまで、どんな器にも活用できますね。

さらに意外にコンパクト設計で、持ち運び可能なハンドルも付いている。屋外でも活躍します。はっきり言って、これを買えば“氷の達人”になれます。“氷で困る”ことは、この先、もうなくなるでしょう。

極め付けは、価格も1万2800円（楽天市場での実売価格）と現実的。

次のページでは、このマシーンが、私の生活にどんな影響を与えてくれたのかを紹介していきます。