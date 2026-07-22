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暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第10回

ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」

「たったの5分で氷が作れる機械」を買ったら、“生活が激変”した話。ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」

2026年07月22日 22時10分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」

2026年7月19日に公開された記事を再掲載したものです。

水を入れて最短数分で氷が完成！冷たいドリンクもそうめんも困らない

　夏は、やっぱり冷たい飲み物が飲みたいですよね！

　でも、高い頻度で冷凍庫の氷を使っていると、すぐになくなってしまう……そして氷を使いたい時に使えない。

　この暑い中、ぬるいコーラなんて、飲みたくないんだよっ！

　「すぐに氷が作れたら、いいのになあ」なんて思っても、無理な話。どんなに製氷が速い冷蔵庫でも、氷ができるのには、2時間とか、3時間くらいはかかりますよね。

　……でもそれ、常識的な範囲での話なんです。世の中、想像を超えたものって、売っているんですよ。

　それは「氷がわずか5分で作れるマシーン」です。「いやいや、物理法則的にできるの!?」って感じじゃないですか？　まあ、できるから製品化して、売っているわけですけど……。

　今年の夏、私はこれを買って生活が激変しました。本当に買ってよかった！

次ページ：ちょっと待つだけでキンキンに冷えた氷が爆誕！

　氷がわずか5分で作れるマシーンとして編集部でもウワサになっているのが、ALTENAの「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」です！

　これ、ただ氷を素早く作るだけのマシーンではありません。

　5分で氷を作る「クイックモード」のほか、溶けにくくて透明度の高い氷を作る「クリア氷モード」、そしてバランスの取れた「標準モード」の3つのモードで氷を作れるスグレモノです。

　しかも、氷のサイズまでS・M・Lから選べちゃう。持ち歩き用のマイボトルから、晩酌のロックグラスまで、どんな器にも活用できますね。

　さらに意外にコンパクト設計で、持ち運び可能なハンドルも付いている。屋外でも活躍します。はっきり言って、これを買えば“氷の達人”になれます。“氷で困る”ことは、この先、もうなくなるでしょう。

　極め付けは、価格も1万2800円（楽天市場での実売価格）と現実的。

　次のページでは、このマシーンが、私の生活にどんな影響を与えてくれたのかを紹介していきます。

Amazon.co.jpでチェック

ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」

詳細を見る

【目次】この記事で書かれていること：

高速製氷機／ICE-C02のメリットと注意点

高速製氷機／ICE-C02を購入する3つのメリット
1）驚異のスピード！最短5分で氷が完成
2）溶けにくくて美しい！お店レベルの「クリア氷」
3）お手入れラクラク！ 衛生的な「自動洗浄機能」

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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