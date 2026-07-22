暑すぎだろっ！本気で冷えるヤツだけ集めた 「真夏の推しガジェット」2026 第10回
ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」
「たったの5分で氷が作れる機械」を買ったら、“生活が激変”した話。ALTENA「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」
2026年07月22日 22時10分更新
2026年7月19日に公開された記事を再掲載したものです。
水を入れて最短数分で氷が完成！冷たいドリンクもそうめんも困らない
夏は、やっぱり冷たい飲み物が飲みたいですよね！
でも、高い頻度で冷凍庫の氷を使っていると、すぐになくなってしまう……そして氷を使いたい時に使えない。
この暑い中、ぬるいコーラなんて、飲みたくないんだよっ！
「すぐに氷が作れたら、いいのになあ」なんて思っても、無理な話。どんなに製氷が速い冷蔵庫でも、氷ができるのには、2時間とか、3時間くらいはかかりますよね。
……でもそれ、常識的な範囲での話なんです。世の中、想像を超えたものって、売っているんですよ。
それは「氷がわずか5分で作れるマシーン」です。「いやいや、物理法則的にできるの!?」って感じじゃないですか？ まあ、できるから製品化して、売っているわけですけど……。
今年の夏、私はこれを買って生活が激変しました。本当に買ってよかった！
氷がわずか5分で作れるマシーンとして編集部でもウワサになっているのが、ALTENAの「クイック＆クリア高速製氷機／ICE-C02」です！
これ、ただ氷を素早く作るだけのマシーンではありません。
5分で氷を作る「クイックモード」のほか、溶けにくくて透明度の高い氷を作る「クリア氷モード」、そしてバランスの取れた「標準モード」の3つのモードで氷を作れるスグレモノです。
しかも、氷のサイズまでS・M・Lから選べちゃう。持ち歩き用のマイボトルから、晩酌のロックグラスまで、どんな器にも活用できますね。
さらに意外にコンパクト設計で、持ち運び可能なハンドルも付いている。屋外でも活躍します。はっきり言って、これを買えば“氷の達人”になれます。“氷で困る”ことは、この先、もうなくなるでしょう。
極め付けは、価格も1万2800円（楽天市場での実売価格）と現実的。
次のページでは、このマシーンが、私の生活にどんな影響を与えてくれたのかを紹介していきます。
【目次】この記事で書かれていること：
高速製氷機／ICE-C02を購入する3つのメリット
1）驚異のスピード！最短5分で氷が完成
2）溶けにくくて美しい！お店レベルの「クリア氷」
3）お手入れラクラク！ 衛生的な「自動洗浄機能」
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第9回
トピックス「自動で爆風」普段着を強力9Vファン付きウェア化、イベントも外作業もクールだぜ！サンコー「爆風で上半身爽快『なんでもファン付きウェアにな～る』」
-
第8回
ウェアラブル毎年7月に売り切れるやつ！ソニーの「着るクーラー」が冷却2割増しで最長15時間も冷えるとか神機すぎ！「REON POCKET PRO Plus」
-
第7回
トピックスキンキンに冷えてやがる！ 夏でもぶっ倒れなくするファン付ウェアの進化形を見た！ワークマン「ZERO-STAGE ファンベスト」
-
第6回
PC最大44℃ダウンだと⁉ 激熱ゲーミングノートを強制冷却する尖りすぎなクーラーを試してみた！FLYDIGI／SCYTHE「BS2PRO」
-
第5回
トピックス外出しないでアイス食べたい……手軽に叶えてくれるアイスクリームメーカーを発見！クイジナート「ICE-M10WJ」
-
第4回
トピックス俺はいつでも流しそうめん ポケットサイズで持ち運びできるタカラトミーアーツの「流しそうめん Pocket」
-
第3回
トピックス俺は人前でこれを付けられるゼ！猛暑にスマホを冷やしまくる「COOL STRIKE」
-
第2回
トピックス"寝苦しい背中とサヨナラ？ 熱をファンで逃す快適ベッドシートを試してみたLOWYA「ベッド用クールファンシート」
-
第1回
ウェアラブル毎年7月には買えなくなるくらい人気！ 在庫があるうちに入手したいウェアラブルクーラー、ソニーの「REON POCKET PRO」
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
アスキーストアあっというまに氷がゴロンゴロンできる「IceGolon」
-
アスキーストア氷を6分で作る 卓上製氷機がいいぞ