Microsoft Edgeに複数の脆弱性　すぐ更新を

マイクロソフトは7月24日、「Microsoft Edge」のセキュリティアップデートを公開した。150.0.4078.99以降が対処済みバージョンとなる。
今回のアップデートでは、「機密情報の漏えい」や「なりすまし」など複数の脆弱性に対処。
アップデートはMicrosoft Edgeの起動中に自動適用されるほか、ユーザーが手動で更新することも可能だ。
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マイクロソフトは7月24日、「Microsoft Edge」のセキュリティアップデートを公開した。150.0.4078.99以降が対処済みバージョンとなる。
今回のアップデートでは、「機密情報の漏えい」や「なりすまし」など複数の脆弱性に対処。
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