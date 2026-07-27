Microsoft Edgeに複数の脆弱性　すぐ更新を

マイクロソフトは7月24日、「Microsoft Edge」のセキュリティアップデートを公開した。150.0.4078.99以降が対処済みバージョンとなる。

今回のアップデートでは、「機密情報の漏えい」や「なりすまし」など複数の脆弱性に対処。

アップデートはMicrosoft Edgeの起動中に自動適用されるほか、ユーザーが手動で更新することも可能だ。