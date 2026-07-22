2026年7月1日に公開された記事を再掲載したものです。

手持ちの服がそのまま涼しく変身！猛暑の外出も爽快すぎ

真夏の物販列って、なぜあんなに空気が動かないんでしょう。そんなときに試してみたくなるのが、今や夏の定番商品とも言えるファン付きウェアです。登場当初は単なる防暑アイテムでしたが、最近ではそれなりにファッショナブルに見える製品も登場してきました。

しかしここは神聖なる夏のコミケ会場。お気に入りの推しTの上にファン付きウェアを羽織って、フロントにデカデカとプリントされた推しへの愛を覆ってしまうわけにはいきません。推しへの愛は隠したくないけど暑さはしのぎたい、そんな夏のわがままをそのまま受け止めてくれそうなアイテムが、あのサンコーから登場しました。それが、手持ちの普段着をそのままファン付きウェア化できる画期的なお助けガジェットです。

今回ご紹介するのは、サンコーから発売された「爆風で上半身爽快『なんでもファン付きウェアにな～る』」です。価格は6980円。



よくあるファン付きウェアそのものではなく、2つの強力なファンが搭載されたユニークなベルト型のアイテムです。



腰にサッと巻いて衣服の裾をクリップで固定するだけで、手持ちのTシャツや作業着が一瞬で強力なファン付きウェアへと早変わり。普段着の魅力を100%活かしたまま、快適な衣服内エアフローを作り出せます！