【本日】390円の「丸亀シェイクうどん」が全店復活！ 約2年ぶりに帰ってきた

丸亀製麺は、「丸亀シェイクうどん」各種をの7月21日より期間限定で全店販売します。

2024年から一時中止になっていた

「丸亀シェイクうどん」全店で復活！

「丸亀シェイクうどん」は2023年に登場した持ち帰り専用商品で、2024年には全店での販売を一時休止していました（一部店舗では限定販売）。



注文ごとに仕上げた打ち立てうどんを専用カップで提供し、食べる前にシェイクして味わうのが特徴です。



今回は、さっぱりとした味わいの3種類をラインアップ。いずれも2023年の発売当時と同じ390円で販売します。

▲柚子香るレモンみぞれシェイクうどん 390円

冷たいぶっかけうどんに、大根おろし、瀬戸内レモンだれ、柚子皮、青ねぎを合わせた一品です。

爽やかな柚子の香りとレモンの酸味を組み合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げています。

▲明太とろろシェイクうどん 390円

ぶっかけうどんに明太子、とろろ、刻みのり、青ねぎを合わせた商品です。明太子の旨みと、とろろのなめらかな食感が楽しめるとしています。

▲オクラとろろシェイクうどん 390円

刻みオクラ、とろろ、ガリ、柚子皮、刻みのりを合わせたぶっかけうどんです。するっとしたのど越しと、さっぱりとした味わいが特徴です。

390円据え置きがうれしい！

「丸亀シェイクうどん」の全店販売が再開され、より気軽に食べられるようになりました。シェイクして食べる楽しさと、打ち立てうどんならではのもちもち食感をいつでも味わえるのが魅力です。

発売当初と変わらない390円で楽しめるのはうれしいですね。暑い日のおでかけやランチのお供として、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月21日



※価格は税込み表記です。