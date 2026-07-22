【本日】餃子の王将「夏ラーメン」スッキリ旨辛、こりゃ食べたい

餃子の王将は、夏の特選メニュー「夏ラーメン」を本日7月22日より期間限定で販売します。辛いもの好きは注目です！
スッキリ旨辛「夏ラーメン」が期間限定で登場
定番メニュー「忘れられない中華そば」をベースにした新商品です。
▲夏ラーメン 858円
（持ち帰り 842円＋容器代10円）
奥深いコクが特徴の「忘れられない中華そば」に、山椒と生姜の爽やかな香りと唐辛子の刺激をプラス。スッキリとした辛さの旨辛ラーメンといいます。
追加料金で生卵やナチュラルチーズをトッピングして味の変化も楽しむのもオススメだそう。
大葉香る「夏餃子」と組み合わせたセットも登場
また、店内では大葉香る「夏餃子」と組み合わせた「夏の最強セット」も登場しますよ。
「夏餃子」は餃子の王将の史上初となる季節限定の餃子で、7月3日から販売されています。旬の大葉の香りを柚子胡椒酢で味わう、夏だけの爽快な一品です。
・夏の最強セットA 1334円
夏ラーメン、夏餃子6個、こだわりの玉子（生）
・夏の最強セットB 1252円
夏ラーメン、夏餃子3個、ライス（小）
・夏の最強セットC 1131円
夏ラーメン、夏餃子3個、杏仁豆腐
セットの夏餃子は、通常の餃子や、にんにくゼロ生姜餃子、にんにく激増し餃子への変更も可能です（北海道の店舗では、にんにくゼロ生姜餃子とにんにく激増し餃子は販売されていない）。
暑い夏に食べたい一杯！
山椒や生姜の香りと唐辛子を組み合わせた「夏ラーメン」は、暑い時期にぴったりの期間限定メニューです。
大葉香る「夏餃子」とのセットも用意されているので、夏ならではの組み合わせを楽しみに足を運んでてみは？
・終了日：2026年8月31日
※価格は税込み表記です。
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