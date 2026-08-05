毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第198回

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』も65％オフとお安く！

60％オフで『ルナティックドーン 前途への道標』が660円！新旧名作をお得にたっぷり楽しもう【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

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　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月5日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

自由度の高さが魅力の「ルナドン」シリーズのPC版！　長くじっくり遊べる1作だ

タイトル：ルナティックドーン 前途への道標
割引率：60％
価格：660円（2026年8月11日まで）
メーカー：KOMODO（アートディンク）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/335420/_/

©ARTDINK. All Rights Reserved.

ミッドガル脱出までを描く『FFVII リメイク』の第1作に加え、ユフィの物語も楽しめる！

タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード）
割引率：65％
価格：1917円（2026年8月12日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

気分が映画のヒーロー！　SIE製「スパイダーマン」シリーズがセール中

タイトル：Marvel’s Spider-Man Remastered
割引率：60 ％
価格：3036円（2026年8月7日まで）
メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1817070/Marvels_SpiderMan_Remastered/

© 2022 MARVEL
© 2022 Sony Interactive Entertainment LLC
Created and developed by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.

近未来世界が舞台の名作オープンワールドアクションアドベンチャーをゲットしよう！

タイトル：Cyberpunk 2077
割引率：70％
価格：2633円（2026年8月11日まで）
メーカー：CD PROJEKT RED
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

シリーズ35周年を記念した「アニバーサリーエキスパンションパック」も発売中！

タイトル：スーパーロボット大戦Y
割引率：40％
価格：5874円（2026年8月7日まで）
メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1909950/Y/

©国際映画社・つぼたしげお
©サンライズ
©サンライズ・MBS
©サンライズ・バンダイビジュアル
©SUNRISE/PROJECT ANGE
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST
©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST
©創通・フィールズ／MJP製作委員会
©ダイナミック企画・東映アニメーション
©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会
©東映
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TM & © TOHO CO., LTD.
©永井豪・石川賢／ダイナミック企画
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所
©永井豪／ダイナミック企画
©BONES／STAR DRIVER THE MOVIE 製作委員会
©2003 永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所
©2015, 2017 BIGWEST/MACROSS DELTA PROJECT
©2021 BONES/Project EUREKA MOVIE
©2024「風都探偵」製作委員会

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