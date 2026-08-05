ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（8月5日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

自由度の高さが魅力の「ルナドン」シリーズのPC版！ 長くじっくり遊べる1作だ

・タイトル：ルナティックドーン 前途への道標

・割引率：60％

・価格：660円（2026年8月11日まで）

・メーカー：KOMODO（アートディンク）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/335420/_/

©ARTDINK. All Rights Reserved.

ミッドガル脱出までを描く『FFVII リメイク』の第1作に加え、ユフィの物語も楽しめる！

・タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード）

・割引率：65％

・価格：1917円（2026年8月12日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

気分が映画のヒーロー！ SIE製「スパイダーマン」シリーズがセール中

・タイトル：Marvel’s Spider-Man Remastered

・割引率：60 ％

・価格：3036円（2026年8月7日まで）

・メーカー：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1817070/Marvels_SpiderMan_Remastered/

© 2022 MARVEL

© 2022 Sony Interactive Entertainment LLC

Created and developed by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.

近未来世界が舞台の名作オープンワールドアクションアドベンチャーをゲットしよう！

・タイトル：Cyberpunk 2077

・割引率：70％

・価格：2633円（2026年8月11日まで）

・メーカー：CD PROJEKT RED

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

シリーズ35周年を記念した「アニバーサリーエキスパンションパック」も発売中！

・タイトル：スーパーロボット大戦Y

・割引率：40％

・価格：5874円（2026年8月7日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1909950/Y/

©国際映画社・つぼたしげお

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