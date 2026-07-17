急げ！吉野家「ドラクエ」コラボ第2弾　人気で期間短縮、22日まで

牛丼チェーン「吉野家」は、スマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボレーションによる「冒険者応援キャンペーン」を開催中です。

「どんぶりスライム」も登場！コラボ第2弾

オリジナルフィギュアと対象商品をセットにした「コラボセット」の第2弾が7月16日から販売されました。

「ドラクエウォークセット」848円

内容：牛丼（各サイズ）、ミニサラダ、オリジナルフィギュアがセット



【第2弾】

期間：7月16日10時～7月22日24時



対象フィギュア

・スラミチ 吉野家Ver.

・どんぶりスライム B

・どんぶりキング

・看板

第2弾は販売期間を短縮

7月2日からスタートした第1弾は想定を上回る人気となり、販売期間中に予定数量へ達して早期終了する店舗が発生しました。これを受け、第2弾は販売期間を当初予定の7月29日までから7月22日までに変更。各店舗では引き続き1日あたりの販売数に上限を設け、1人1来店につき1食までの販売を実施しています。

吉野家はあわせて、フィギュアの転売・再販売など営利目的での購入を控えるよう呼びかけています。なお、フィギュアはランダム封入で、封入割合は公表されていません。



▼関連記事

吉野家×ドラクエウォーク初コラボ！どんぶりスライム、つゆだくスライムも登場