本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年8月1日～8月7日）は、夏季休暇中／休暇明けに増えるサイバーインシデント被害の実態、年収の高い層ほど危機感が強い“AI時代のキャリア戦略”、統合エンドポイント管理市場の成長予測、2ヶ月後に迫ったカスハラ対策の義務化と対策が進んでいない実態についてのデータを紹介します。

同社に対する過去3年間のサイバーフォレンジック相談実績を分析した結果、夏季休暇中／休暇明けとなる8月に相談件数が増加する傾向が、継続的なパターンとして確認された。長期休暇中には、セキュリティ監視体制が手薄になるほか、社外ネットワークからのリモートアクセスも増加。さらには“休暇中の警戒心のゆるみ”からフィッシング詐欺にも遭いやすくなると、注意を呼びかけている。

⇒ 攻撃者の行動を詳細に見ると、長期休暇中に侵入するのではなく、「あらかじめ侵入しておいたシステムに対して、長期休暇中に攻撃を実行する」ことが多いとのこと。夏休みは業務から離れて気持ちを休めたいところですが、攻撃に対する警戒はゆるめられないようです。

週1日以上生成AIを業務利用している、年収800万円以上のビジネスパーソンを対象とした調査より。AI時代に向けて、自身のスキルセットを「変える必要がある」と考える人は70.2％に達する。また、実際に「生成AIに自身のスキルが代替／浸食されている」と感じる人も56.8％と半数を超えている。具体的なスキルとしては、「情報収集・整理・集計」（58.5％）、「データ分析・予測モデリング」（55.1％）など。年収1500万円以上の層では、特に“AIによる代替”の危機感が強く、AIによる代替／浸食を「強く感じる」とした人がその他の層の2倍以上に及んだ。全体の約8割が、自身のキャリアプランを「見直した」「見直す必要を感じる」と回答。特に年収1500万円以上層では、「全体的に見直した」（24.6％）、「一部見直した」（24.0％）と、半数近くがキャリアプランの見直し済みであることも分かった。

⇒ 高年収層ほど、AIが自身のキャリアを脅かすだろうという危機感を強く感じていました。今後のキャリア戦略として、年収1500万円未満の層では「生成AIを使いこなすことで専門性を底上げする『AI拡張型』」がトップだったのに対して、年収1500万円以上の層は「生成AIに代替されにくい人間固有の価値に特化する『人間性特化型』がトップとなっている点も興味深いところです。