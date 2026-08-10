連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第245回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 8月1日～8月7日
年収1500万円以上の半数が「AI時代でキャリアの見直し」今後の戦略は？／カスハラ対策義務化まで2ヶ月、対策の遅れと被害の実態、ほか
2026年08月10日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2026年8月1日～8月7日）は、夏季休暇中／休暇明けに増えるサイバーインシデント被害の実態、年収の高い層ほど危機感が強い“AI時代のキャリア戦略”、統合エンドポイント管理市場の成長予測、2ヶ月後に迫ったカスハラ対策の義務化と対策が進んでいない実態についてのデータを紹介します。
[セキュリティ] 夏休み中は監視も警戒心もゆるみがち、サイバーインシデント相談は夏季休暇中／休暇明けに増える（デジタルデータソリューション、8月3日）
・サイバーインシデントの相談件数が3年連続で8月に増加、7月比で1.2～1.5倍増
・IT管理者不在の夏季休暇中に攻撃が実行されるパターンが多い
・注意すべきリスクは「VPNやリモートアクセスの脆弱性悪用」「フィッシング」など
同社に対する過去3年間のサイバーフォレンジック相談実績を分析した結果、夏季休暇中／休暇明けとなる8月に相談件数が増加する傾向が、継続的なパターンとして確認された。長期休暇中には、セキュリティ監視体制が手薄になるほか、社外ネットワークからのリモートアクセスも増加。さらには“休暇中の警戒心のゆるみ”からフィッシング詐欺にも遭いやすくなると、注意を呼びかけている。
⇒ 攻撃者の行動を詳細に見ると、長期休暇中に侵入するのではなく、「あらかじめ侵入しておいたシステムに対して、長期休暇中に攻撃を実行する」ことが多いとのこと。夏休みは業務から離れて気持ちを休めたいところですが、攻撃に対する警戒はゆるめられないようです。
[キャリア][AI] 年収1500万円以上層の半数が「キャリアプランの見直し済み」、AI代替への強い危機感（ビズリーチ、7月30日）
・高年収層ほど「自分のスキルが生成AIに代替／浸食されている」危機感が強い
・全体の7割が「AI時代に向けてスキルセットを変える必要がある」
・年収1500万円以上のキャリア戦略、最多はAIが代替しにくい「人間性への特化」
週1日以上生成AIを業務利用している、年収800万円以上のビジネスパーソンを対象とした調査より。AI時代に向けて、自身のスキルセットを「変える必要がある」と考える人は70.2％に達する。また、実際に「生成AIに自身のスキルが代替／浸食されている」と感じる人も56.8％と半数を超えている。具体的なスキルとしては、「情報収集・整理・集計」（58.5％）、「データ分析・予測モデリング」（55.1％）など。年収1500万円以上の層では、特に“AIによる代替”の危機感が強く、AIによる代替／浸食を「強く感じる」とした人がその他の層の2倍以上に及んだ。全体の約8割が、自身のキャリアプランを「見直した」「見直す必要を感じる」と回答。特に年収1500万円以上層では、「全体的に見直した」（24.6％）、「一部見直した」（24.0％）と、半数近くがキャリアプランの見直し済みであることも分かった。
⇒ 高年収層ほど、AIが自身のキャリアを脅かすだろうという危機感を強く感じていました。今後のキャリア戦略として、年収1500万円未満の層では「生成AIを使いこなすことで専門性を底上げする『AI拡張型』」がトップだったのに対して、年収1500万円以上の層は「生成AIに代替されにくい人間固有の価値に特化する『人間性特化型』がトップとなっている点も興味深いところです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第244回
ITトピック情シス人材不足でも「採用予定なし」中小企業の意見／“従業員発のSNS炎上”6割の企業が懸念／「SNS疲れ」利用を減らす効果的方法、ほか
-
第243回
ITトピック6割超の企業で「セキュリティは取引条件」 SCS対応も進む／パワハラと指導の違い、あなたの基準は？／AIへの危機感か 転職希望のIT人材が増加、ほか
-
第242回
ITトピックIT技術者の8割超「AI生成コードには人間のレビューが必要」／「偽・誤情報を見破れる」と自信を持つ人はICTリテラシーテストの正答率が低い、ほか
-
第241回
ITトピックIT技術者の約半数が「AIの進化で転職を意識」／これから起きるのは「SaaSの死ではなく変容」／バックアップ市場は堅調に成長、ほか
-
第240回
ITトピック4人に1人が「AIに仕事を奪われつつある」と認識／パスワードを使い回すのは社員より経営層／データセンター建設に供給制約の課題、ほか
-
第239回
ITトピック若手エンジニアの半数が「管理職になりたくない」理由は／AIコーディング普及で開発ボトルネックは「レビュー」へ／社内不正が増加傾向、ほか
-
第238回
ITトピック“ひとり情シス”状態はビジネスリスク／シャドーAIを管理できている企業は3割未満／AIアプリは「平均42秒」で攻撃が成功、ほか
-
第237回
ITトピックVMware利用企業、8割近くが「他環境へ移行検討・実施」／データセンター電力消費が1年で26％増加、AI競争で「電力確保」重要課題に、ほか
-
第236回
ITトピックAIによるソフト開発加速の裏で「未テストの本番投入」も増加／「AIで日常生活が変わった」まだ45％／企業のコンサルへの不満、ほか
-
第235回
ITトピックSCS評価制度でセキュリティ投資「増額予定」が8割／大企業と中小企業のAI導入格差は2.7倍／情シスの3人に2人が「シャドーAI増加」実感、ほか
- この連載の一覧へ