【8/27・参加無料】情シスのみなさん、夏祭りしませんか？ 「AI時代のSaaS」をASCIIでゆるっと語り合おう！

SaaSの悩みもAIの未来も、ゆるっと語ろう！

情シスのための夏祭りイベント開催です

情シスのみなさん、8月27日の夜はASCII編集部の「夏祭り」に来ませんか？ AIやSaaSの話をしつつ、おいしいものを食べて、ビールを飲んで、同じ仕事をしている人たちと気軽に交流する――そんな“ゆるっと”したイベントを開催します。堅苦しいセミナーではないので、交流会デビューの方も、情シス歴がまだ浅い方も大歓迎です！

生成AIにAIエージェントと、ここ数年で仕事を取り巻く環境は一気に変わりました。「いま使っているSaaS、この先も残ってる？」「AIがあれば、このサービスっていらなくなるのでは？」なんて考える機会も増えてきたのではないでしょうか。

これからの情シスには、新しいサービスを導入するだけでなく、「どれを残す？」「まとめられない？」「これはもう卒業していい？」といった判断もますます必要になってきます。でも、このへんの話って正解があるようで、なかなかありません。

だったら、みんなで話しましょう！ ASCIIでは「SaaSとAIの未来」をテーマに、情シスのみなさんとホンネでワイワイ語り合う大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.7」を8月27日（木）19時から開催します！

情シス担当者であれば、どなたでも参加OK。そして参加費はもちろん無料です。興味が湧いたら、ぜひ参加登録して遊びに来てください！ なお、参加募集は情シス担当者の方に限りますが、当日は会場に各ベンダー企業の関係者なども参加予定です。

一次抽選締め切り：7/29(水) 12:00

二次抽選締め切り：8/5(水) 12:00

最終締め切り：8/19(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.7」

テーマ：セキュリティ業界交流・懇親会

日時：2026年8月27日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は当日はフランクフルト、唐揚げ、焼きそば、台湾かき氷など、夏祭りをモチーフにしたケータリングをご用意する予定です。

※イベント内容としては、トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

学べる、話せる、そして食べられる！

AI時代のSaaSを情シス目線でゆるっと考える夜です

「交流イベントって、ちょっと緊張するな……」「知らない人ばかりだったらどうしよう」。そんな心配はいりません。「ゆるっとナイト」は名前のとおり、肩の力を抜いて参加できるイベントです。ここからは、情シスのみなさんにぜひ知ってほしい“参加する3つのメリット”をご紹介します！

■ポイント①：「SaaS、これからどうなる？」を情シス同士でホンネで語れる！

今回のテーマはズバリ、「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」。日々たくさんのサービスと向き合っている情シスのみなさんは、いま何を感じているのか？ 投票企画なども交えながら、リアルな意見をどんどん掘り下げていきます。

もちろん企画を見るだけではありません。懇親会では、「うち、このSaaSどうするか悩んでるんですよ」「AI導入って、みんなどこまで進んでる？」なんて話も大歓迎。同じ立場だからこそわかる悩みや疑問を、気軽に交換してください。

ただ名刺を渡して終わる交流会ではなく、「あー、それうちもです！」から話が広がっていく。そんな情シス同士のつながりを、この機会に作ってみませんか？

当日はASCII編集部のTECH／ビジネス系チームも参加予定です。話したい人も、まずは聞いてみたい人も、編集部がまとめてウェルカムします！

■ポイント②：ASCII編集部主催だからこそ、かなりフラット。ホンネで話します

偉い人の講演をずっと座って聞いて、最後にちょっとだけ質問して終了――というイベントではありません。ASCII編集部も輪の中に入り、参加者のみなさんと同じ目線であれこれ話すのが「ゆるっとナイト」です。

そして今回のお題は「生き残るSaaS、生き残れないSaaS」。なかなか攻めたテーマですが、せっかくASCIIでやるなら、予定調和では面白くありません。特定のサービスを持ち上げるための場でもありませんので、忖度少なめでいきます！

ゲストとして参加する情シスのみなさんと一緒に、「これからSaaSはどうなる？」「選ぶときに何を見る？」をホンネでぶつけ合います。「いやいや、自分はこうなると思う！」という意見がある方も大歓迎。聞いているうちに、明日の仕事で使えそうなヒントがポロッと見つかるかもしれません。

■ポイント③：ビール飲み比べ＆夏祭りグルメ！ 仕事帰りの気分転換にもどうぞ

そしてASCIIのイベントですから、交流だけで終わりません。参加費無料だからといって、食べ物を「とりあえず置いておきました」にはしませんよ！ 今回は会場を夏祭り風に仕立て、こだわりのビールを飲み比べできるほか、フランクフルト、焼きそば、唐揚げといった屋台グルメをご用意します。

さらにデザートには、前回大好評だったフワフワの「台湾かき氷」が再登場予定！ 冷えたビールで乾杯して、夏祭りグルメを食べながら、「最近どうですか？」と情シス仲間と話す。8月の仕事帰りとしては、かなりいい夜になるのではないでしょうか。

しかも、それだけではありません。豪華賞品やお土産が当たる企画も準備しています……！ こちらもぜひお楽しみに。

だから情シスの皆さん……

8月27日はASCII編集部に来てください！

ここまで読んで、「なんかちょっと楽しそう」と思ってもらえたならうれしいです。ASCII編集部が作りたいのは、製品説明をひたすら聞いたり、名刺を何枚交換したかを競ったりするような場ではありません。SaaSのこと、AIのこと、情シスの仕事のことを、みんなで気軽に話せる場所です。

「AIでSaaSはどう変わるんだろう」「ほかの会社の情シス事情を聞いてみたい」「いや、普通にビールと夏祭りグルメが気になる！」――参加理由はそれくらい気軽でOKです。交流イベントが初めてでも、情シスになったばかりでも大丈夫。編集部一同、全力でお迎えします！

夏の夜くらい、仕事の悩みもSaaSの未来も、ビール片手に楽しく話しましょう。ちょっとタメになって、かなり楽しい。そんな時間をASCII編集部と一緒に過ごしてもらえたら最高です。ぜひ参加登録のうえ、遊びに来てください。夏祭りの準備を整えて、お待ちしています！

一次抽選締め切り：7/29(水) 12:00

二次抽選締め切り：8/5(水) 12:00

最終締め切り：8/19(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。